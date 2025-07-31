Наблюдательный совет ВТБ принял решение о дополнительной эмиссии обыкновенных акций банка

Наблюдательный совет банка ВТБ принял решение о дополнительной эмиссии 1,264 млрд обыкновенных акций. Способ размещения — открытая подписка.
Цена размещения обыкновенных акций, в том числе для лиц, имеющих преимущественное право их приобретения, будет определена не позднее даты начала размещения акций.
"Выпуск дополнительных обыкновенных акций позволит ВТБ усилить капитальную базу в условиях нового регулирования, применяемого к системно значимым кредитным организациям. Кроме того, принятое решение будет способствовать дальнейшему росту бизнеса и повышению инвестиционной привлекательности акций ВТБ в долгосрочной перспективе", — сказал первый заместитель президента-председателя правления ВТБ Дмитрий Пьянов.
Последние комментарии
Радует, что Сбер не просто констатирует угрозы, а показывает конкретную работу с AI в антифроде
Сбер молодцы, не всем нужна кастомная карта, но кому-то приятно держать в руках не безликий пластик, а что-то своё
Это не только повышает скорость обслуживания, но и делает его удобным и современным. Оплата по улыбке ускоряет процесс, позволяя клиентам без лишних действий завершить покупку.
Такие схемы опасны, так как жертвы находятся под сильным психологическим давлением и перестают доверять своим близким. Это напоминает нам о важности быть бдительными и не бояться делиться с близкими подозрительными ситуациями.
Снижение цен на новостройки делает их более привлекательными, особенно с учетом цифровизации сделок и программы семейной ипотеки. Надеюсь, что такие меры действительно сделают жилье более доступным для широкого круга граждан.