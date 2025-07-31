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Наблюдательный совет ВТБ принял решение о дополнительной эмиссии обыкновенных акций банка

САМАРА. 31 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Наблюдательный совет банка ВТБ принял решение о дополнительной эмиссии 1,264 млрд обыкновенных акций. Способ размещения — открытая подписка.

Цена размещения обыкновенных акций, в том числе для лиц, имеющих преимущественное право их приобретения, будет определена не позднее даты начала размещения акций. 

"Выпуск дополнительных обыкновенных акций позволит ВТБ усилить капитальную базу в условиях нового регулирования, применяемого к системно значимым кредитным организациям. Кроме того, принятое решение будет способствовать дальнейшему росту бизнеса и повышению инвестиционной привлекательности акций ВТБ в долгосрочной перспективе", — сказал первый заместитель президента-председателя правления ВТБ Дмитрий Пьянов.

Гид потребителя

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