Наблюдательный совет ВТБ принял решение о дополнительной эмиссии обыкновенных акций банка

Наблюдательный совет банка ВТБ принял решение о дополнительной эмиссии 1,264 млрд обыкновенных акций. Способ размещения — открытая подписка.

Цена размещения обыкновенных акций, в том числе для лиц, имеющих преимущественное право их приобретения, будет определена не позднее даты начала размещения акций.

"Выпуск дополнительных обыкновенных акций позволит ВТБ усилить капитальную базу в условиях нового регулирования, применяемого к системно значимым кредитным организациям. Кроме того, принятое решение будет способствовать дальнейшему росту бизнеса и повышению инвестиционной привлекательности акций ВТБ в долгосрочной перспективе", — сказал первый заместитель президента-председателя правления ВТБ Дмитрий Пьянов.