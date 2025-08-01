Нефтеперекачивающая станция "Муханово" отмечает 65‑летие с начала производственной деятельности

Коллектив нефтеперекачивающей станции (НПС) "Муханово" Бугурусланского районного нефтепроводного управления (РНУ) отмечает 65‑летний юбилей c начала работы станции.

В начале 60‑х годов прошлого века разработка нефти в стране шла в полную силу, развитие добычи чёрного золота Мухановского месторождения в Самарской области достигло своего пика. Строительство НПС "Муханово" позволило обеспечить транспортировку необходимых объемов нефти по магистральному нефтепроводу (МН) Муханово — Куйбышев. На станцию поступала нефть от НГДУ "Первомайнефть" и НПУ "Ставропольнефть" и далее перекачивалась на нефтеперерабатывающие заводы Самарской области.

Сегодня нефтеперекачивающая станция остается одним из важных инфраструктурных звеньев Бугурусланского РНУ АО "Транснефть - Приволга". Станция обеспечивает прием нефти от АО "Самаранефтегаз" и транспортирует далее в направлении пл. "Самара" Самарского РНУ, ежегодно перекачивая более 5 млн тонн сырья.

Приоритетное внимание на станции всегда уделялось внедрению современных производственных технологий. Системы станции регулярно обновлялись в целях обеспечения высокого уровня надежности и безопасности при транспортировке нефти. Процесс модернизации объекта не останавливается и сейчас. За последние пять лет проведена реконструкция системы автоматизации технологических процессов, что позволило усовершенствовать и детализировать функционирование всех параметров основного и вспомогательного оборудования программных комплексов. Передовая микропроцессорная автоматика обеспечила контроль за технологическими процессами в режиме реального времени. Построен резервуар объемом 1 тыс. куб м, предназначенный для аварийного сброса нефти с технологических трубопроводов. Проведена реконструкция резервуара объемом 5 тыс. куб м с доработкой системы автоматики и установкой нового передового оборудования. Смонтирован новый понтон, благодаря которому практически исключается испарение нефти в атмосферу. Под этот резервуар реконструированы сети пожаротушения, водоотведения. В 2023 году проведена полная техническая диагностика технологических трубопроводов, получено положительное заключение на продолжение эксплуатации оборудования сроком на 10 лет.

В настоящее время реконструируются вспомогательные системы НПС, включающие систему сбора, откачки утечек, дренажа, газоотведения, приточной и вытяжной вентиляционной систем. Реализация проекта рассчитана до октября 2025 года.

"Постоянное обновление инфраструктуры — в приоритете. Это обеспечивает надежную и безаварийную транспортировку сырья на протяжении 65 лет ритмичной работы. При модернизации производственной инфраструктуры НПС специалисты учитывают строгие стандарты промышленной, экологической и пожарной безопасности, а приоритет отдают отечественным технологиям и оборудованию", — отметил начальник станции Сергей Соловьев.

Деятельность перекачивающей станции имеет важное значение для социального развития Кинель-Черкасского района Самарской области. Производственные объекты АО "Транснефть - Приволга" обеспечивают рабочими местами жителей района, работникам станции гарантируется достойный уровень заработной платы и соблюдение всех социальных гарантий.