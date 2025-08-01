16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Нефтеперекачивающая станция "Муханово" отмечает 65‑летие с начала производственной деятельности На "иВолге" прошел премьерный показ профориентационного фильма для молодежи АО "Транснефть - Приволга" за первое полугодие 2025 года направило 193 млн рублей на обеспечение безопасных условий работы сотрудников Роснедра расторгуют нефтяной участок в Алексеевском районе Центральная база производственного обслуживания АО "Транснефть - Приволга" выпустила в первом полугодии 2025 года более 17 тыс. единиц продукции

Нефтедобыча и нефтепереработка ТЭК

Нефтеперекачивающая станция "Муханово" отмечает 65‑летие с начала производственной деятельности

САМАРА. 1 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 70
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Коллектив нефтеперекачивающей станции (НПС) "Муханово" Бугурусланского районного нефтепроводного управления (РНУ) отмечает 65‑летний юбилей c начала работы станции.

Фото: предоставлено АО "Транснефть – Приволга"

В начале 60‑х годов прошлого века разработка нефти в стране шла в полную силу, развитие добычи чёрного золота Мухановского месторождения в Самарской области достигло своего пика. Строительство НПС "Муханово" позволило обеспечить транспортировку необходимых объемов нефти по магистральному нефтепроводу (МН) Муханово — Куйбышев. На станцию поступала нефть от НГДУ "Первомайнефть" и НПУ "Ставропольнефть" и далее перекачивалась на нефтеперерабатывающие заводы Самарской области.

Сегодня нефтеперекачивающая станция остается одним из важных инфраструктурных звеньев Бугурусланского РНУ АО "Транснефть - Приволга". Станция обеспечивает прием нефти от АО "Самаранефтегаз" и транспортирует далее в направлении пл. "Самара" Самарского РНУ, ежегодно перекачивая более 5 млн тонн сырья.

Приоритетное внимание на станции всегда уделялось внедрению современных производственных технологий. Системы станции регулярно обновлялись в целях обеспечения высокого уровня надежности и безопасности при транспортировке нефти. Процесс модернизации объекта не останавливается и сейчас. За последние пять лет проведена реконструкция системы автоматизации технологических процессов, что позволило усовершенствовать и детализировать функционирование всех параметров основного и вспомогательного оборудования программных комплексов. Передовая микропроцессорная автоматика обеспечила контроль за технологическими процессами в режиме реального времени. Построен резервуар объемом 1 тыс. куб м, предназначенный для аварийного сброса нефти с технологических трубопроводов. Проведена реконструкция резервуара объемом 5 тыс. куб м с доработкой системы автоматики и установкой нового передового оборудования. Смонтирован новый понтон, благодаря которому практически исключается испарение нефти в атмосферу. Под этот резервуар реконструированы сети пожаротушения, водоотведения. В 2023 году проведена полная техническая диагностика технологических трубопроводов, получено положительное заключение на продолжение эксплуатации оборудования сроком на 10 лет.

В настоящее время реконструируются вспомогательные системы НПС, включающие систему сбора, откачки утечек, дренажа, газоотведения, приточной и вытяжной вентиляционной систем. Реализация проекта рассчитана до октября 2025 года.

"Постоянное обновление инфраструктуры — в приоритете. Это обеспечивает надежную и безаварийную транспортировку сырья на протяжении 65 лет ритмичной работы. При модернизации производственной инфраструктуры НПС специалисты учитывают строгие стандарты промышленной, экологической и пожарной безопасности, а приоритет отдают отечественным технологиям и оборудованию", — отметил начальник станции Сергей Соловьев.

Деятельность перекачивающей станции имеет важное значение для социального развития Кинель-Черкасского района Самарской области. Производственные объекты АО "Транснефть - Приволга" обеспечивают рабочими местами жителей района, работникам станции гарантируется достойный уровень заработной платы и соблюдение всех социальных гарантий.

Гид потребителя

Последние комментарии

John Nameless 12 декабря 2017 07:41 Транснефть отказала "СамараТранснефть-Терминалу" в подключении к системе магистральных трубопроводов

очень странно

Артем stroysamaru 29 апреля 2016 07:43 РИТЭК подвел итоги работы в 2015 году

нужно добавить, что 2,8 млн тонн нефти - это только то, что добывается в Самарской области, всего РИТЭК добывает около 10 млн тонн.

Андрей Иванов 03 августа 2015 11:33 В регионе вновь отмечен рост цен на бензин марок АИ-92 и АИ-95

Куда смотрит УФАС? Нефть дешевеет, а бензин только и делает, что дорожает. Президент давал явные указания разобраться с ценами на топливо, поначалу они конечно упали, но за последний месяц подросли на 1р.

Ян Ли 15 декабря 2014 19:44 В регионе средние цены на бензин марок АИ-95 и АИ-92 - одни из самых низких в ПФО

В самарской области столько НПЗ, что мы должны с такой ценой на нефть получать самый дешёвый бензин в России, а не в ПФО.

Олег З.............. 17 ноября 2014 12:14 У Отрадненского завода нефтяного машиностроения аннулирован сертификат доверия работодателю

и спарку надо работать эффективнее

Фото на сайте

Новые решения для будущего: как в Самаре прошла 6-я международная конференция института "Гипровостокнефть"

Новые решения для будущего: как в Самаре прошла 6-я международная конференция института "Гипровостокнефть"

Компания СИБИНТЕК берет на себя задачи по автоматизации предприятий нефтегазовой отрасли

Компания СИБИНТЕК берет на себя задачи по автоматизации предприятий нефтегазовой отрасли

На НК НПЗ определили лучших лаборантов химанализа

На НК НПЗ определили лучших лаборантов химанализа

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31