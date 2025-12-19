Геннадий Котельников о "Прямой линии" с Владимиром Путиным: "Президент всегда открыт, откровенен, искренен и всегда стремится помочь людям"

Председатель Самарской Губернской Думы Геннадий Котельников прокомментировал итоги "Прямой линии" с президентом РФ Владимиром Путиным, состоявшейся 19 декабря.
Геннадий Петрович отметил, как спокойно выдерживает глава государства такие многочасовые марафоны общения с людьми. При этом Владимир Путин всегда открыт, откровенен, искренен и всегда стремится помочь людям.
"На этот раз еще был поставлен и абсолютный рекорд — на прямую линию поступило более 3 млн обращений. Владимир Владимирович Путин говорил о ситуации в экономике, об инфляции, о росте зарплат, о полном переходе стратегической инициативы в зоне СВО к Вооруженным силам России, а также о перспективах ветеранов боевых действий на гражданке", — подчеркнул председатель Самарской губдумы.
В этой связи Геннадий Котельников назвал очень своевременной и дальновидной инициативу губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева, который в развитие президентской программы "Время героев" выдвинул региональную программу "Школа героев". В первый поток "Школы героев" вошли 50 человек, на участие во втором потоке подали заявки еще 648 участников СВО, лучшие из которых уже проходят обучение. Ряд ветеранов уже работают руководителями городов и районов Самарской области, в министерствах и ведомствах областного правительства, в крупных компаниях.
Он заявил, что Губернская Дума приняла более 20 законов в сфере социальной поддержки участников СВО и членов их семей — о бесплатном предоставлении земельных участков, об оказании бесплатной юридической помощи, о налоговых льготах, о компенсации расходов на оплату коммунальных услуг, о получении высшего образования за счет областного бюджета. А ветеран спецоперации, Герой России Максим Вадимович Девятов представил проект федерального закона о предотвращении незаконного ношения государственных и ведомственных наград.
"Говоря об экономике и зарплатах, президент, я бы сказал, вдохнул уверенность и спокойствие во всех россиян. Рост ВВП за три года составил 9,7%. Задача снизить инфляцию до 6%, судя по всему, будет перевыполнена. Кстати, год назад она была далеко за 10%. Сохраняются хорошие темпы повышения реальной заработной платы, — считает Геннадий Котельников. — Но больше всего запомнились слова президента России о том, с чего начинается Родина. Владимир Владимирович сказал, что лично для него Родина начинается с его родителей, и подчеркнул, что люди, которые разделяют эти ценности, становятся героями России. Лучше и не скажешь! Это, своего рода, наш девиз, наш символ, смысл нашей жизни".
