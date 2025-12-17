Врио руководителя самарской Госжилинспекции назначен Георгий Степанян

Временно исполняющим обязанности руководителя Государственной жилищной инспекции (ГЖИ) Самарской области назначен Георгий Степанян. По данным источников "Волга Ньюс", новые обязанности на него возложат с 18 декабря.

Сейчас Степанян занимает должность заместителя руководителя ГЖИ. Он выпускник юрфака МГУ 2022 года. Возглавлял правовое управление Главного управления по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области. С начала 2025 г. работал в самарском ГЖИ.

Напомним, с января этого года ГЖИ руководил Александр Боровков, работавший до этого первым замом руководителя Главного управления по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области. По информации источников "Волга Ньюс", Боровков написал заявление об увольнении по собственному желанию в связи с переходом на работу в Московскую область.

В октябре "Волга Ньюс" публиковал интервью с Александром Боровковым.