Глава Госжилинспекции: "В регионе появится единая диспетчерская служба"

Александр Боровков руководит Государственной жилищной инспекцией (ГЖИ) Самарской области с января 2025 года. В своем первом интервью на этом посту он рассказал порталу "Волга Ньюс" о том, как меняется работа ведомства, сколько управляющих компаний могут лишиться лицензии и когда "коммунальные" обращения можно будет отправлять через приложение с телефона.

— Какие задачи были поставлены перед вами при назначении?

— Были поставлены задачи разобраться с организациями, которые некачественно оказывают услуги по управлению жилищным фондом, навести порядок и повысить реакцию на обращения граждан, которые поступают в ГЖИ.

— Удается эти задачи решать?

— Есть, конечно, к чему стремиться, но в целом удается. 90% управляющих организаций и ТСЖ/ТСН нас слышат, оперативно реагируют на наши запросы. К тем, кто не оперативно реагирует, естественно, мы применяем надзорные меры.

— Каковы в целом ваши впечатления от вверенного направления? Вам же есть с чем сравнивать.

— Да, я перешел на нынешнюю должность с поста первого заместителя руководителя Главного управления по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Главное управление занималось не только тематикой, относящейся к ведению Госжилинспекции, но и вопросами муниципального контроля в сфере благоустройства, регионального экологического контроля, также там было взаимодействие с регоператором по обращению с твердыми коммунальными отходами. Такое многофункциональное ведомство. Я был активным участником его создания.

— Есть планы расширения функционала самарского ГЖИ или создания министерства по примеру Подмосковья?

— Мы вносили предложение по созданию ведомства, подобного Главному правлению в Московской области. Я думаю, в начале 2026 года по нему будет принято решение.

— Что еще можно сказать, сравнивая Московскую область и Самарскую?

— В Самарской области 335 управляющих компаний, имеющих жилищный фонд в управлении, а в Московской области — больше тысячи. При этом в Самарской области много старого жилого фонда. Центр Самары состоит из домов 6-7 категорий. Памятники культурного наследия вперемешку с ветвистыми многоквартирными домами, многие из которых признаны аварийными и подлежащими расселению.

Когда я сюда приехал, изначально обратил внимание на количество наледи и сосулек, которые тут сходили вместе с кусками кровли на тротуары.

— И на людей иногда.

— Да, и на людей. Вот это, конечно, нас немного поразило. Как и печное отопление в некоторых домах в центре Самары.

При этом адекватно содержать такое жилье при низком муниципальном тарифе на содержание жилого помещения невозможно. А муниципальный тариф в Самаре — 25 рублей.

— Приятные открытия у вас на нынешнем посту были?

— На самом деле, был удивлен профессионализмом сотрудников ГЖИ. В большинстве своем это профессионалы, которые здесь отработали уже достаточно длительное время. Сейчас мы придали немного скорости для решения технических проблем, оптимизировали часть системы и оцифровали многие процессы.

— Какие направления деятельности ГЖИ считаете ключевыми?

— Государственная жилищная инспекция занимается не только надзором за управляющими организациями, ТСЖ/ТСН, но еще и надзором за Фондом капитального ремонта. Здесь мы тоже занимаем достаточно активную позицию.

Отдельное направление — безопасность газового оборудования. В Самарской области очень много газифицированных домов, что, естественно, связано с необходимостью их своевременного обслуживания. Мы каждую неделю проводим штабы по этой проблематике. Нам за полгода удалось увеличить с 59% до 93% охват жилья заключенными договорами на обслуживание внутридомового и внутриквартирного оборудования.

— А как с фактическим выполнением таких работ?

— За выполнением этих работ мы тоже следим, отслеживаем графики. В случае нарушения графика принимаем штрафные санкции.

— Много таких ситуаций?

— Такие ситуации бывают, но все реже и реже, потому что мы достаточно остро на них реагируем. В этом году мы уже наложили штрафов на сумму более 4 миллионов рублей по данного рода нарушениям.

Но в целом газовики нас слышат, и у них достаточно активная позиция. Мы в Совете Федерации договорились о том, что в Самарской области будем устанавливать экспериментальный правовой режим — создадим единую цифровую систему в сфере газовой безопасности жилого фонда. В ней мы будем видеть деятельность газораспределительных организаций, лиц, осуществляющих содержание вентиляционных и дымовых каналов, наличие проявленного технического диагностирования ВДГО в МКД.

Что это значит? То есть вышел, например, на техобслуживание ВДГО/ВКГО, в соответствии с графиком их обходчик — мы это уже можем видеть в системе. Также мы будем видеть пустили его в квартиру или нет и т. д.

Такая система позволит оперативно принимать надзорные меры. И не только по отношению к компаниям. Дело в том, что если гражданин не пустил обходчика, то к этому гражданину мы можем также применить меры административной ответственности.

— Вы говорили, что с новой командой занялись цифровизацией процессов в ГЖИ. Есть уже готовые системы?

— В Госжилинспекции до 2025 года был минимальный уровень цифровизации. В том числе не было электронных приложений для связи между гражданином, органом исполнительной власти и управляющей компанией. Сейчас мы часть такого контура сделали — все жалобы, поступающие в ГЖИ, моментально уходят в управляющую компанию. У них есть регламентные сроки для устранения. Если они не укладываются, то мы принимаем меры административного реагирования. При подтверждении факта нарушения жилищного законодательства — будет назначено административное наказание в виде штрафа от 250 тысяч рублей.

Кроме того, мы проработаем с одним из банков вопрос об интеграции их цифровой системы с нашей системой "Электронное ЖКХ". Стоит отметить, что цифровым приложением данного банка пользуются более 80 миллионов граждан по всей стране. В результате через приложение можно будет пожаловаться на управляющую организацию, эта информация сразу будет уходить им в отработку, если они не отрабатывают, то мы будем принимать меры надзорного реагирования.

То есть берешь телефон, фотографируешь мусор у подъезда, отправляешь жалобу, и этот мусор должен быть убран в течение установленного срока. Если он не убирается, подключаемся мы.

Самарская область будет первым регионом страны, где появится такая система. Реализацию пилотного проекта планируем начать до конца текущего года.

— В регионе распространены ситуации с недобросовестной конкуренцией УК, в том числе с поддельными протоколами голосования жильцов. Чисто самарская ли это специфика? Какими мерами можно с этим явлением бороться?

— Это явление распространено по всей стране. И мы направляли на федеральный уровень инициативу по внесению изменений в процедуру смены управляющей компании.

В Самарской области эта проблема начала решаться, и Госжилинспекция постоянно находит новые способы защиты граждан. Как только к нам поступают протоколы общих собраний о голосовании по выбору управляющих компаний, мы эту информацию сразу размещаем в открытых источниках — в наших социальных сетях. И если собственники не голосовали, они вправе направить верифицированные обращения об этом. Удобнее всего направлять в инспекцию сообщения об указанных фактах с помощью регионального портала государственных услуг Самарской области, сервис называется "Фальсификация при выборе УК". Далее мы исключаем голоса собственников по таким сообщениям из кворума собрания и не даем сменить УК, если кворум станет менее 50%.

Также мы постоянно обновляем реестры собственников, по которым проводим сверку с информацией, содержащейся в протоколе общего собрания, и не даем сменить УК, если информация о большинстве собственников недостоверна.

Кроме того, мы заключили соглашение с Многофункциональным центром предоставления государственных и муниципальных услуг Самарской области. Теперь, если гражданин сомневается и считает, что его подпись могут подделать при голосовании, а с помощью ГИС ЖКХ он проголосовать сам не может, то он может прийти в МФЦ, и ему помогут проголосовать в электронном виде.

Сейчас количество таких "серых" голосований уже снизилось процентов на 60%.

Надо сказать, что законодательство каждый год ужесточается, и все в итоге придет к цифре. Я просто уверен, что все голосования по управляющим компаниям перейдут в Госуслуги.

— Какие еще достижения можете выделить?

— Для нас одно из главных достижений — снижение количества обращений от населения. Если раньше приходило порядка 600 обращений в день, то сейчас около 400.

Снижение происходит не потому, что мы не принимаем их или не отвечаем. Их становится меньше, потому что мы часть отрасли оцифровали, и у нас многие вопросы снимаются за счет оперативного обмена информацией с управляющими компаниями в чате и в "Электронном ЖКХ".

Плюс мы стали больше проводить как надзорных мероприятий, так и, профилактических. Если сравнивать с прошлым годом, у нас количество надзорных мероприятий возросло на 150%, профилактических и предпрофилактических на 110%.

— По каким темам идет основной поток жалоб?

— Все зависит от сезона. Но в целом у всех проблемы примерно одинаковые — что в Московской области, что в Самарской. Просто там реакция управляющих компании оперативнее. Там есть ряд электронных приложений, в которых любой гражданин может верифицироваться, сфотографировать, например, сосульку, написать сообщение и эту сосульку в течение двух или трех часов уберут. Если ее не уберут, в отношении ответственного за содержание многоквартирного дома, незамедлительно будут приняты меры административного реагирования.

— Когда мы к этому придем в Самарской области?

— К этому должны быть готовы как областные коммунальные службы, ресурсоснабжающие и управляющие организации, так и администрации муниципалитетов в том числе. Я думаю, что в следующем году описанная выше система будет работать и в Самарской области.

В регионе появится единая диспетчерская служба. То есть, человек будет звонить со своими проблемами не в управляющую компанию, а в ЕДС, и уже она будет взаимодействовать с УК.

Плюс мы создали институт общественных инспекторов. Общественным инспектором может стать любой гражданин, написавший нам заявление и предоставивший перечень документов, указанный в приказе ГЖИ (размещен на официальном сайте инспекции). Мы ему даем удостоверение, объясняем круг его обязанностей и прав, даем доступ в нашу электронную систему. Такой инспектор, если видит нарушение, например, неубранный снег, фотографирует его и оставляет запись в системе. Дальше УК должна отработать обращение, если не отработает — будут приняты меры надзорного реагирования.

Я зимой приехал в область и видел проблемы с уборкой снега. У меня инспекторы бегали в ручном режиме. В итоге мы разработали такую систему, чтобы уже к этой зиме быть готовыми.

— Как еще планируется повышать эффективность работы ГЖИ?

— Мы активно обучаем сотрудников. Отправляем для обмена опытом в другие регионы. Есть у нас и подведомственный Квалификационный центр жилищно-коммунального хозяйства и энергетики.

— Вы упоминали, что в Самарской области сейчас 335 управляющих компаний. Это много или мало для такого региона?

— Я не могу сказать достаточно ли управляющих компаний или не достаточно. Рынок саморегулируется. Здесь должны соблюдаться принципы здоровой конкуренции.

— В регионе начался отопительный сезон. Как к нему готовы УК?

— 95% управляющих компаний получили паспорта готовности к отопительному сезону (интервью проходило 26 сентября. — Прим. Волга Ньюс). По остальным — это порядка 15 компаний — мы проводим надзорные мероприятия. Некоторые из этих компаний уже допускали грубые нарушения ранее, и по результатам повторной проверки они могут лишиться управления домами, в отношении которых допущены такие нарушения.

— За время вашей работы в ГЖИ много компаний лишились лицензий?

— Чтобы лишить управляющую компанию домов и лицензии, необходимы условия, жестко определенные жилищным законодательством (грубые нарушения лицензионных требований, воспрепятствование проведению проверок, банкротство и т. д.) При этом, постановления о привлечении к административной ответственности должны вступить в законную силу. А это время. Я здесь нахожусь всего лишь полгода, и пока лицензии принудительно прекращены у 25 управляющих компаний. 23-м из них срок не был продлен ГЖИ по выявленным замечаниям, две — обанкротились. Было еще семь случаев, когда компании сами сдавали лицензии, потому что не выдерживали наших требований.

— По вашей оценке, какая часть УК не способна работать, выполняя все требования?

— Не более 10 компаний. Плюс-минус и они уже все начинают надлежащим образом исполнять свои обязанности. Потому что не находиться в нормативе им дорого обходится.

— По вашему мнению, сфера коммунального обслуживания должна двигаться в сторону увеличения доли частного капитала или большего участия государства?

— Все должно быть соразмерно конкретной ситуации и возможностям. Если мы берем пример с Москвы, там содержат город государственные бюджетные учреждения "Жилищник", но они субсидируются. Притом что там и тариф на содержание выше.

— В Самаре необходимо делать так же?

— Возможно. Со старым и ветхим фондом, как минимум. Сейчас прорабатываем вопрос, чтобы часть такого фонда опять передать муниципальным управляющим компаниям.

— Если человек недоволен работой управляющей компании, что он может сделать, куда обратиться?

— Обращаться необходимо в Госжилинспекцию через ГИС ЖКХ. Наши инспекторы ответят и проконтролируют устранение нарушений со стороны УК. Это все в системе отслеживается легко. По всем обращениям у нас проводится контроль.

Также житель может обратиться на электронную почту ГЖИ. Тут важно понимать, что обращение должно быть авторизированным, чтобы сотрудники инспекции могли принять меры надзорного реагирования.

Авторизация может проходить через ГИС ЖКХ в мобильном приложении Госуслуги.Дом. Также через предъявление паспорта при личном обращении.

— Если у человека нет доступа в интернет?

— Очень просто — либо нарочно (у нас есть территориальные подразделения в крупных городах области), либо через "Почту России", либо на личном приеме у руководителя или заместителей руководителя инспекции.