В Самарской области появятся общественные инспекторы ГЖИ

В Самарской области социально активные граждане смогут попробовать свои силы в сфере ЖКХ – в регионе создается институт общественных инспекторов Государственной жилищной инспекции. Соответствующий приказ опубликован 2 июня.
Общественным инспектором может стать гражданин РФ, изъявивший желание на безвозмездной основе оказывать содействие ГЖИ по различным вопросам: работа управляющих компаний, соблюдении ими лицензионных требований, а также при осуществлении государственного контроля и надзора в данной сфере.
Общественный инспектор должен проживать в том муниципальном образовании, где он ведет свою деятельность, или иметь в собственности жилое помещение в МКД. Если помещений в собственности у него несколько, то общественную работу инспектор может вести только в одном из муниципалитетов.
Кроме того, гражданин должен быть старше 18 лет, иметь высшее или среднее профессиональное образование, не иметь судимостей, не иметь трудовых отношений с управляющими организациями, быть годным по состоянию здоровья, моральным и деловым качествам. Потребуются и справки от нарколога и психиатра.
Последние комментарии
Что подорожало осмотр новой плиты колонки счётчика ???? Или глаза того кто смотреть будет ????
«Михаил Смирнов назвал сложности с получением данных о количестве проживающих в квартире…» Эти «сложности» не так уж и сложны. Есть два основных источника информации: подразделения МВД (т.н. «паспортные столы»), где есть база данных о прописанных гражданах. И есть выписки ЕГРН Росреестра, где есть данные о собственниках жилья. А также есть и ФНС, где каждый гражданин закодирован под своим ИНН. Предполагаю, что для Администрации области вполне возможно воспользоваться этими базами данных, чтобы выяснить искомую информацию. Далее определяем, сколько гражданин генерирует отходов. За основу возьмём т.н. «рациональные нормы потребления». Например, для пищевых продуктов они рекомендуются Минздравом. Выясняем, сколько желательно съесть куриных яиц в год. Переводим это количество в количество картонных/пенопластовых упаковок. И по сплющенным перед отправкой в контейнер упаковкам вычисляем объём этого отхода. Точно также и для бутилированной воды, и для сахара, для макарон, и так далее. Вроде бы просто. Или, всё-таки, сложно?
Готовьте карманы, самарцы...
И? А те кто один живёт в трешке или двушке, но платит за тех, кто впятером живут в таких же условиях, это справедливо???
Чё вы врёте??? Управляющая компания к примеру УК ГЭК даже не слышала об этой схеме, вероятно она только на бумаге,потому что отопления нет и не предвидится до окончания ремонта!!!