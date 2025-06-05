В Самарской области появятся общественные инспекторы ГЖИ

В Самарской области социально активные граждане смогут попробовать свои силы в сфере ЖКХ – в регионе создается институт общественных инспекторов Государственной жилищной инспекции. Соответствующий приказ опубликован 2 июня.

Общественным инспектором может стать гражданин РФ, изъявивший желание на безвозмездной основе оказывать содействие ГЖИ по различным вопросам: работа управляющих компаний, соблюдении ими лицензионных требований, а также при осуществлении государственного контроля и надзора в данной сфере.

Общественный инспектор должен проживать в том муниципальном образовании, где он ведет свою деятельность, или иметь в собственности жилое помещение в МКД. Если помещений в собственности у него несколько, то общественную работу инспектор может вести только в одном из муниципалитетов.

Кроме того, гражданин должен быть старше 18 лет, иметь высшее или среднее профессиональное образование, не иметь судимостей, не иметь трудовых отношений с управляющими организациями, быть годным по состоянию здоровья, моральным и деловым качествам. Потребуются и справки от нарколога и психиатра.