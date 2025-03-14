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Власть и политика

Руководитель ГЖИ усилился замом из минчистоты Московской области

САМАРА. 14 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Заместителем руководителя Государственной жилищной инспекции (ГЖИ) Самарской области назначен Георгий Степанян. Об этом стало известно 13 марта на заседании комитета губдумы по ЖКХ, ТЭК и охране окружающей среды.

Судя по общедоступным данным, Степанян в 2022 г. окончил юрфак МГУ. Как минимум до декабря прошлого года он возглавлял правовое управление министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области (сокращенно - минчистоты).

Напомним, в январе ГЖИ региона возглавил Александр Боровков, работавший заместителем руководителя Главного управления содержания территорий Московской области. Минчистоты было создано на базе этого управления и Госжилинспекции Московской области.

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