Руководитель ГЖИ усилился замом из минчистоты Московской области

Заместителем руководителя Государственной жилищной инспекции (ГЖИ) Самарской области назначен Георгий Степанян. Об этом стало известно 13 марта на заседании комитета губдумы по ЖКХ, ТЭК и охране окружающей среды.

Судя по общедоступным данным, Степанян в 2022 г. окончил юрфак МГУ. Как минимум до декабря прошлого года он возглавлял правовое управление министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области (сокращенно - минчистоты).

Напомним, в январе ГЖИ региона возглавил Александр Боровков, работавший заместителем руководителя Главного управления содержания территорий Московской области. Минчистоты было создано на базе этого управления и Госжилинспекции Московской области.