Руководитель ГЖИ усилился замом из минчистоты Московской области

Заместителем руководителя Государственной жилищной инспекции (ГЖИ) Самарской области назначен Георгий Степанян. Об этом стало известно 13 марта на заседании комитета губдумы по ЖКХ, ТЭК и охране окружающей среды.
Судя по общедоступным данным, Степанян в 2022 г. окончил юрфак МГУ. Как минимум до декабря прошлого года он возглавлял правовое управление министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области (сокращенно - минчистоты).
Напомним, в январе ГЖИ региона возглавил Александр Боровков, работавший заместителем руководителя Главного управления содержания территорий Московской области. Минчистоты было создано на базе этого управления и Госжилинспекции Московской области.
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А напомните пожалуйста, кто же его помпезно принимал на связи с президентом🤣
А новый губернатор не в курсе какой бардак творится с программой КРТ ? Особенно в Промышленном районе.
Ещё горячая точка это ЖК Фаворит, школа 124 которая в 50 метрах к данному ЖК не относится по решению бывшего мэра. Помимо этого Рядом с ЖК есть большая территория где необходимо сделать сквер,инициативной группой дома был разработан макет сквера, но наши попытки пройти на инициативу в администрации промышленного района уперлись в ограничения и непонимание со стороны людей принимающих решение.
только в России пров***шийся чиновник, открыто попирающий права и интересы сограждан, становится уполномоченным по правам человека
Рудаков вполне сможет потянуть мэра