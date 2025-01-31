В самарской Госжилинспекции вновь сменили главу

Врио руководителя Государственной жилищной инспекции (ГЖИ) Самарской области с 29 января назначен Александр Боровков. Эту информацию подтвердили в пресс-службе регионального правительства.

На момент публикации не удалось уточнить прежнее место работы нового руководителя. Его ФИО совпадают с ФИО заместителя руководителя Главного управления содержания территорий Московской области.

Напомним, до декабря прошлого года ГЖИ руководила Виктория Каткова. Затем ее в статусе врио сменил Евгений Федюкин, до того заместитель руководителя инспекции.