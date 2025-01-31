В самарской Госжилинспекции вновь сменили главу

Врио руководителя Государственной жилищной инспекции (ГЖИ) Самарской области с 29 января назначен Александр Боровков. Эту информацию подтвердили в пресс-службе регионального правительства.
На момент публикации не удалось уточнить прежнее место работы нового руководителя. Его ФИО совпадают с ФИО заместителя руководителя Главного управления содержания территорий Московской области.
Напомним, до декабря прошлого года ГЖИ руководила Виктория Каткова. Затем ее в статусе врио сменил Евгений Федюкин, до того заместитель руководителя инспекции.
Последние комментарии
А напомните пожалуйста, кто же его помпезно принимал на связи с президентом🤣
А новый губернатор не в курсе какой бардак творится с программой КРТ ? Особенно в Промышленном районе.
Ещё горячая точка это ЖК Фаворит, школа 124 которая в 50 метрах к данному ЖК не относится по решению бывшего мэра. Помимо этого Рядом с ЖК есть большая территория где необходимо сделать сквер,инициативной группой дома был разработан макет сквера, но наши попытки пройти на инициативу в администрации промышленного района уперлись в ограничения и непонимание со стороны людей принимающих решение.
только в России пров***шийся чиновник, открыто попирающий права и интересы сограждан, становится уполномоченным по правам человека
Рудаков вполне сможет потянуть мэра