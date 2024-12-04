В Самарской области сменили главу Госжилинспекции

Врио главы Государственной жилищной инспекции Самарской области с 5 декабря назначили Евгения Федюкина. Ранее он работал заместителем руководителя региональной ГЖИ. Информацию подтвердили в правительстве Самарской области.

До Федюкина руководила ГЖИ региона Виктория Каткова. Интересно, что Каткова также в ноябре этого года покинула президиум регполитсовета партии "Единая Россия". Вместе с ней в этот день были исключены несколько человек.

Катковой пришлось возглавить ГЖИ в статусе "врио" еще в 2019 году. Незадолго до ее назначения врио руководителя ее предшественник на этом посту Андрей Абриталин попал под следствие. Последнего позже признавали виновным в мошенничестве с бюджетными деньгами.