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Власть и политика

В Самарской области сменили главу Госжилинспекции

САМАРА. 4 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Врио главы Государственной жилищной инспекции Самарской области с 5 декабря назначили Евгения Федюкина. Ранее он работал заместителем руководителя региональной ГЖИ. Информацию подтвердили в правительстве Самарской области.

Евгений Федюкин Евгений Федюкин
Фото: скрин с видео ЦУР

До Федюкина руководила ГЖИ региона Виктория Каткова. Интересно, что Каткова также в ноябре этого года покинула президиум регполитсовета партии "Единая Россия". Вместе с ней в этот день были исключены несколько человек.

Катковой пришлось возглавить ГЖИ в статусе "врио" еще в 2019 году. Незадолго до ее назначения врио руководителя ее предшественник на этом посту Андрей Абриталин попал под следствие. Последнего позже признавали виновным в мошенничестве с бюджетными деньгами.

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