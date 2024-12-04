В Самарской области сменили главу Госжилинспекции

Врио главы Государственной жилищной инспекции Самарской области с 5 декабря назначили Евгения Федюкина. Ранее он работал заместителем руководителя региональной ГЖИ. Информацию подтвердили в правительстве Самарской области.
До Федюкина руководила ГЖИ региона Виктория Каткова. Интересно, что Каткова также в ноябре этого года покинула президиум регполитсовета партии "Единая Россия". Вместе с ней в этот день были исключены несколько человек.
Катковой пришлось возглавить ГЖИ в статусе "врио" еще в 2019 году. Незадолго до ее назначения врио руководителя ее предшественник на этом посту Андрей Абриталин попал под следствие. Последнего позже признавали виновным в мошенничестве с бюджетными деньгами.
Последние комментарии
А новый губернатор не в курсе какой бардак творится с программой КРТ ? Особенно в Промышленном районе.
Ещё горячая точка это ЖК Фаворит, школа 124 которая в 50 метрах к данному ЖК не относится по решению бывшего мэра. Помимо этого Рядом с ЖК есть большая территория где необходимо сделать сквер,инициативной группой дома был разработан макет сквера, но наши попытки пройти на инициативу в администрации промышленного района уперлись в ограничения и непонимание со стороны людей принимающих решение.
только в России пров***шийся чиновник, открыто попирающий права и интересы сограждан, становится уполномоченным по правам человека
Рудаков вполне сможет потянуть мэра
Не в свои сани не садись. Еще бы работал.