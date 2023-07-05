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Суды Происшествия

Адвокат Андрея Абриталина не смог добиться отмены условного осуждения

САМАРА. 5 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 4 июля, Самарский областной суд оставил без изменения постановление Новокуйбышевского горсуда, отказавшего в отмене экс-руководителю региональной госжилинспекции Андрею Абриталину условного осуждения до истечения испытательного срока и снятия судимости. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в суде.

Фото: Архив «ВН»

Напомним, Андрея Абриталина признали виновным в 48 эпизодах мошенничества. Руководитель ГЖИ вместе с заместителем в течение трех с половиной лет, с февраля 2015 г., получали зарплату и командировочные за фиктивно трудоустроенного специалиста 1 категории. Общая сумма выплат превысила 4,5 млн рублей.

Кроме того, с июля 2014 г. по апрель 2018 г. на руководителя и замруководителя инспекции множество раз фиктивно оформляли документы о служебных командировках. Зарплата, выплаченная в дни прогулов за время пребывания в мнимых командировках, составила более 2,1 млн рублей.

Также из бюджетных средств были незаконно оплачены четыре путевки стоимостью 464 тыс. рублей.

Абриталин полностью признал вину, погасил ущерб и заключил досудебное соглашение. 14 июля 2020 г. суд назначил ему пять лет лишения свободы условно с испытательным сроком пять лет. Позже областной суд в апелляции снизил Абриталину основное наказание до четырех с половиной лет.

7 марта 2023 г. адвоката Андрея Абриталина направил в Новокуйбышевский городской суд ходатайство об отмене условного осуждения до истечения испытательного срока и снятии судимости (ч. 1 ст. 74 УК РФ, п. 7 ст. 397 УПК РФ). 2 мая суд отказал защитнику. Позже Самарский областной суд рассмотрел апелляционную жалобу и не стал менять решение суда первой инстанции.

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