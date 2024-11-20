Дмитрий Азаров покинул регполитсовет "Единой России"

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Экс-губернатор Самарской области выведен из регионального политического совета партии "Единая Россия". Решение в числе прочих было принято во вторник, 19 ноября, на конференции реготделения партии.