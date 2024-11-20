Дмитрий Азаров покинул регполитсовет "Единой России"

Экс-губернатор Самарской области выведен из регионального политического совета партии "Единая Россия". Решение в числе прочих было принято во вторник, 19 ноября, на конференции реготделения партии.
На конференции было проведено обновление регполитсовета и его президиума.
Так, президиум покинули руководитель регисполкома партии Ирина Кочуева, депутат Госдумы Виктор Казаков, депутаты губернской думы Марина Антимонова, Владимир Дуцев, Александр Живайкин, Виктор Кузнецов, глава Госжилинспекции региона Виктория Каткова, региональный омбудсмен Елена Лапушкина, бизнесмен Алексей Ушамирский и председатель общественной организации "Союз народов Самарской области" Ростик Хугаев.
Их сменили глава регионального правительства Михаил Смирнов, министр энергетики и ЖКХ области Михаил Белоусов, участник СВО Максим Девятов, глава Сызрани Сергей Володченков, врио главы Самары Иван Носков, заместитель секретаря реготделения партии Максим Матыгин, Андрей Никитин, глава Жигулевска Илья Сухих, зампред гордумы Самары Сергей Рязанов и помощник губернатора Дмитрий Яковлев.
Из политсовета были исключены: Марина Антимонова, Алексей Веселов, Денис Волков, Владимир Дуцев, Александр Живайкин, Виктория Каткова, Дмитрий Квашнин, Ирина Кочуева, Елена Лапушкина, Анатолий Лукиенко, Александр Милеев, Михаил Натальчук, Александр Нефедов, Николай Ренц, Наталья Павлова, Виктор Староверов, Василий Фомин, Ирина Шматкова, Алексей Ушамирский.
Пополнили политсовет Михаил Белоусов, Сергей Володченков, Кристина Гнатюк, Олеся Дворцова, Максим Девятов, Константин Доладов, Татьяна Керженцева, Александр Кривозубов, Сергей Лукин, Максим Матыгин, Андрей Никитин, Иван Носков, Юлия Пономаренко, Сергей Рязанов, Алексей Родионов, Илья Сухих, Вячеслав Тимошенко, Антон Широков и Дмитрий Яковлев.
Последние комментарии
Патриотика хорошее дело. Главное не загубить порыв.
программа принята и забыта , что что а обещать они умеют ! только вот выполнять не спешат !
Ну столько Лапши , теперь наверное макароны подорожают ))))
Какие хитрожопые едрососы! коммунисты судились судились за отмену этого постановления Азарова, ничего не получилось, а эти заботливые защитники предложили компенсацию и Азаров поддержал, и ещё так вовремя прямо на кануне выборов в государственную думу. Если бы у меня не было мозгов и понимания того, что происходит, я бы наверное сразу побежал голосовать за едрососов.
Сам себя поддержал. Браво!