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Дмитрий Азаров покинул регполитсовет "Единой России"

САМАРА. 20 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Экс-губернатор Самарской области выведен из регионального политического совета партии "Единая Россия". Решение в числе прочих было принято во вторник, 19 ноября, на конференции реготделения партии.

Фото: samara.er.ru

На конференции было проведено обновление регполитсовета и его президиума.

Так, президиум покинули руководитель регисполкома партии Ирина Кочуева, депутат Госдумы Виктор Казаков, депутаты губернской думы Марина Антимонова, Владимир Дуцев, Александр Живайкин, Виктор Кузнецов, глава Госжилинспекции региона Виктория Каткова, региональный омбудсмен Елена Лапушкина, бизнесмен Алексей Ушамирский и председатель общественной организации "Союз народов Самарской области" Ростик Хугаев.

Их сменили глава регионального правительства Михаил Смирнов, министр энергетики и ЖКХ области Михаил Белоусов, участник СВО Максим Девятов, глава Сызрани Сергей Володченков, врио главы Самары Иван Носков, заместитель секретаря реготделения партии Максим Матыгин, Андрей Никитин, глава Жигулевска Илья Сухих, зампред гордумы Самары Сергей Рязанов и помощник губернатора Дмитрий Яковлев.

Из политсовета были исключены: Марина Антимонова, Алексей Веселов, Денис Волков, Владимир Дуцев, Александр Живайкин, Виктория Каткова, Дмитрий Квашнин, Ирина Кочуева, Елена Лапушкина, Анатолий Лукиенко, Александр Милеев, Михаил Натальчук, Александр Нефедов, Николай Ренц, Наталья Павлова, Виктор Староверов, Василий Фомин, Ирина Шматкова, Алексей Ушамирский.

Пополнили политсовет Михаил Белоусов, Сергей Володченков, Кристина Гнатюк, Олеся Дворцова, Максим Девятов, Константин Доладов, Татьяна Керженцева, Александр Кривозубов, Сергей Лукин, Максим Матыгин, Андрей Никитин, Иван Носков, Юлия Пономаренко, Сергей Рязанов, Алексей Родионов, Илья Сухих, Вячеслав Тимошенко,  Антон Широков и Дмитрий Яковлев.

Туристский информационный центр решил выяснить, что жители Самарской области думают о туристической привлекательности нашего региона. Приглашаем к участию в опросе.

Что в Самарском регионе гостей восхищает больше всего?

Река Волга
Природа
Фестивали
Музеи
Гастрономия (раки, пиво, сызранские помидоры)
Приветливые люди
Всего проголосовало: 193
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Последние комментарии

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:05 Самарская область присоединилась к акции "Рисуем Победу"

Патриотика хорошее дело. Главное не загубить порыв.

Николай Николаевич 06 октября 2021 10:14 В Самарской области утвердили народную программу "Единой России"

программа принята и забыта , что что а обещать они умеют ! только вот выполнять не спешат !

Николай Николаевич 06 октября 2021 10:12 "Единая Россия": Комплексное развитие сферы образования и мер поддержки учителей - приоритетная задача партии

Ну столько Лапши , теперь наверное макароны подорожают ))))

Дмитрий Задунайский 12 августа 2021 03:52 Единороссы разъяснили, как жителям Самарской области получить компенсацию расходов на вывоз ТКО

Какие хитрожопые едрососы! коммунисты судились судились за отмену этого постановления Азарова, ничего не получилось, а эти заботливые защитники предложили компенсацию и Азаров поддержал, и ещё так вовремя прямо на кануне выборов в государственную думу. Если бы у меня не было мозгов и понимания того, что происходит, я бы наверное сразу побежал голосовать за едрососов.

Walerii T 11 августа 2021 14:51 Дмитрий Азаров поддержал инициативу "Единой России" о компенсации расходов на вывоз мусора

Сам себя поддержал. Браво!

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