Общественный совет при минприроды Самарской области изменит структуру

Общественный совет при региональном минприроды поменяет свою структуру. Об этом сообщил министр Артем Ефимов 26 октября на третьем заседании совета.

Для повышения эффективности его работы будут созданы четыре комитета — профильных комитета — административный, по оценке законодательных инициатив, независимому аудиту и экспертизе, по экологическому просвещению, а состав сократится с 25 до 19 участников.

Каждый комитет должен ежегодно доводить до внедрения минимум две инициативы, совет в целом — не менее восьми. Совет будет активнее применять ИИ и рассматривать научные инициативы в связке с экономикой региона.

Новый формат заработает уже в ноябре — к четвёртому заседанию.