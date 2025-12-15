Эксперты Градсовета Самарской области утвердили мастер-планы комплексной застройки трех территорий в Самаре

В министерстве градостроительной политики Самарской области состоялось очередное заседание Градостроительного совета Самарской области, который в 2025 г. возобновил свою работу по инициативе губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева в целях перезагрузки градостроительной сферы региона.
Экспертным сообществом во главе с заместителем председателя правительства Самарской области Виталием Шабалатовым были рассмотрены 4 мастер-плана застройки территорий Самары, которые предложены к реализации в рамках механизма комплексного развития территорий (КРТ). Механизм КРТ предусматривает создание социальной инфраструктуры вокруг новой жилой застройки для обеспечения комфортного и безопасного проживания и в настоящее время является приоритетным механизмом градостроительного планирования в Самарской области.
После активных обсуждений эксперты градсовета одобрили к реализации три из четырех мастер-планов с застройкой в Ленинском, Красноглинском и Октябрьском районах Самары. Реализация проектов позволит обеспечить ввод более 173 тысяч квадратных метров жилья.
Благодаря механизму КРТ инвесторы предусмотрели строительство двух детских садов и корпуса школы на 525 мест. Также запланировано устройство парковочных мест, в том числе строительство двухуровневых паркингов, озеленение территории, создание дополнительных пешеходных зон и объектов дорожной инфраструктуры.
Утверждение мастер-планов на Градостроительном совете Самарской области — это начальный этап реализации градостроительных проектов в регионе. Всего за период работы Градсовета через экспертное обсуждение прошли более 20 мастер-планов.
Этап согласования мастер-планов позволяет учесть возможные изменения территорий в будущем, социальную инфраструктуру, архитектурные решения и социальные объекты. Утвержденный мастер-план является гарантией и для инвестора, так как позволяет на начальном этапе рассчитать риски реализации будущего проекта и его маржинальность.
Второй этап предусматривает подготовку инвестором проектной документации, которая в обязательном порядке должна пройти публичные обсуждения. Только заручившись поддержкой общественности и жителей, застройщик сможет приступить к реализации проекта и получить соответствующие согласования.
Последние комментарии
"... в действующем тарифе огромная составляющая это сам регоператор", - эксперт (https://volga.news/article/715095.html).
Путин то что тебе впаривают может это всё таки технологии почти 60 летней давности??? Смотри википедию. Авиационные двигатели СССР и постсоветских стран — Википедия НК-25 (изделие «Е») — Турбореактивный двигатель двухконтурный, трёхкаскадный, с форсажной камерой (ТРДДФ), разработанный на Куйбышевском моторном заводе под руководством Н. Д. Кузнецова. Тяга двигателя на взлётном режиме на земле — 25000 кгс. Наряду с НК-32 долгое время являлся одним из самых мощных авиационных двигателей в мире. Разработка началась в 1971 году. Серийное производство с 1977 года. На базе НК-25 созданы двигатель НК-32 тяжёлого ракетоносца Ту-160, двигатель НК-36СТ газоперекачивающего агрегата, двигатель НК-37 газотурбинной электростанции, двигатель НК-361 газотурбовоза
мажоров на самообеспечение. они так и будут глумиться, о чем он с ними может говорить, у него зп как у них чаевые в рестике.
Не приостанавливать, а ноги целовать таким застройщикам надо. Транспортный коллапс от застройки отдаленных районов. А здесь на авто вообще внимания обращать не надо. Ограничили выезд и въезд по одной полосе и пусть вон на метро выезжают и другого транспорта полно. Кто и где в Сити на машинах ездит!! Магистраль центральная ещё в перспективе будет. А вот в отдалённых районах высотная застройка как раз создаёт перегрузку на инфраструктуру. Люди от туда через весь город на машинах ездить будут. И никакая велоиныраструктура не нужна абсолютно. Китай избавился от велосипедов и назад не собирается. Не нужно европейскии утопии насаживать. Нам энергоносители ни у кого покупать не надо, мы независимы от их поставок. Вы не только Самару, весь регион своими приостановками останавливаете. Итак народ уже повалил и бизнес тоже. Хватит всё приостанавливать! Продвигать, проталкивать, раскручивать надо. Особенно знаковые проекты.
Вы издеваетесь? Да сколько можно уже плодить фанерные ставки? Никогда такого количества ставок не было в Самарской области.