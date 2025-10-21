Эколаборатории АО "Транснефть - Приволга" выполнили за 9 месяцев 2025 года более 29 тыс. исследований

Специалисты АО "Транснефть - Приволга" (дочерняя организация ПАО "Транснефть") подвели итоги деятельности лабораторий экоаналитического контроля предприятия за 9 месяцев 2025 года. С января по сентябрь выполнено более 29 тысяч исследований в рамках производственного контроля.
В соответствии с требованиями природоохранного законодательства на объектах предприятия проведено свыше 25 тысяч исследований природной, питьевой и сточной воды, более 2 тысяч исследований атмосферного воздуха на территории производственных площадок и на границах санитарно-защитных зон. Также контролировалось состояние почвы и донных отложений в местах подводных переходов. По результатам экологического контроля на площадочных объектах и линейной части магистральных трубопроводов превышений предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ не фиксировалось.
В указанный период лаборатории Самарского и Волгоградского районных нефтепроводных управлений прошли процедуру подтверждения компетентности в Управлении Федеральной службы по аккредитации по Приволжскому федеральному округу, по результатам которой было подтверждено соответствие лабораторий экоаналитического контроля критериям аккредитации.
Для обеспечения высокого качества исследований предприятие ежегодно обновляет материально-техническую базу эколабораторий. За 9 месяцев 2025 года приобретено 30 единиц оборудования, в том числе два газоанализатора многокомпонентных, генератор газовых смесей для определения содержания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе, два термореактора лабораторных и два спектрофотометра для определения содержания загрязняющих веществ в природной и сточной воде. Также приобретены химреактивы и лабораторная посуда.
