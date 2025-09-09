"Уральский ветер": "Роснефть" презентовала новый туристический маршрут

16+
САМАРА. 9 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
На картах Самарской и Оренбургской областей появился новый туристический маршрут для путешествующих на автомобиле — "Уральский ветер". Совместный проект реализован компанией "Роснефть" и министерствами туризма регионов-участников. Маршрут протяженностью более 400 км пролегает через природные и культурные достопримечательности и содержит 10 разнообразных локаций.

Фото: предоставлено АО "ННК"

Презентация автомаршрута состоялась в Оренбурге на АЗС "Башнефть" (входит в "Роснефть"), где волонтеры компании провели тематическую викторину для автовладельцев с полезными призами. Здесь же все желающие могли получить автограф и сделать фото с известными российскими автогонщиками команды LADA Sport ROSNEFT — Михаилом Митяевым и Кириллом Ладыгиным.

Пилоты совершили автопробег по маршруту и с удовольствием делились впечатлениями от поездки. К пробегу присоединились также представители правительства Оренбургской области, подчеркнув важность развития автотуризма.

"Уральский ветер" берет начало в Самаре, где расположен Этнопарк дружбы народов — архитектурный ансамбль из 20 подворий, посвящённых этносам, проживающим на территории области.

Далее путешественников ждёт экопарк "Бариновская мельница" с единственной сохранившейся ветряной мельницей XIX века в Самарской области. Здесь можно познакомиться с мукомольным промыслом тех лет, зайти в гости в дом мельника, ощутить запах свежеиспеченного хлеба по старинным рецептам.

Далее — Церковь Троицы живоначальной в селе Утёвка, своды которой расписывал уникальный живописец Григорий Журавлев. Рожденный без рук и без ног, он держал кисть зубами и создавал настоящие шедевры.

В Нефтегорске туристы могут посетить краеведческий музей с ретро-экспозицией "Старая квартира" и постоянными выставками "Древо жизни" и "Путешествие в недра земли".

Почти половина маршрута — Национальный парк "Бузулукский бор" — единственный на планете реликтовый массив с сосновыми рощами возраста 300–400 лет. На территории нацпарка можно организовать пит-стоп, а с Атаманской горы в Бузулуке полюбоваться живописными видами на реку Самару.

Пещерный скит на территории Никольского женского монастыря в с. Покровка Новосергиевского района привлечет туристов возможностью пройти по разветвленным пещерным переходам, посетить подземный храм и искупаться в святом источнике.

В Оренбурге сразу несколько локаций: Губернаторский историко-краеведческий музей с древней коллекцией сарматских сокровищ; Центр "Эрмитаж-Евразия" с уникальной яшмовой комнатой и Дом-музей Ростроповичей — единственный в России мемориальный комплекс, рассказывающий о жизни в Оренбурге семьи великого музыканта современности. Изюминкой Дома-музея стала правдоподобная голограмма Мстислава Ростроповича, исполняющего Сюиту для виолончели № 1 Иоганна Себастьяна Баха.

Новый маршрут — результат совместной работы компании и региональных властей, направленной на развитие внутреннего туризма и инфраструктуры. "Роснефть" создает комфортные условия для автопутешественников, повышая качество услуг на своих АЗС и активно развивая придорожный сервис.

Сеть АЗС "Роснефти" — покрывает все основные автомобильные дороги на ключевых туристических направлениях. В Оренбургской и Самарской областях расположено более 160 станций компании, на которых можно заправить автомобиль гарантированно качественным топливом, комфортно отдохнуть в кафе или приобрести необходимые в дороге товары, в том числе местного производства.

"Роснефть" является генеральным спонсором команды LADA Sport ROSNEFT с 2015 года. За это время команда добилась внушительных результатов во всех классах кольцевых гонок, ралли и картинге, завоевав 45 чемпионских титулов. Благодаря сотрудничеству рынок получил ряд инновационных продуктов: высокооктановый бензин Pulsar-100 и спортивное гоночное масло Rosneft Magnum Racing, обеспечивающее повышенную защиту двигателя в экстремальных условиях соревнований. Именно его LADA Sport ROSNEFT неизменно использует в двигателях своих болидов. Технологии, испытанные на гоночных трассах, доступны автомобилистам. Топливо Pulsar и масло Magnum Racing можно приобрести на АЗК "Роснефть".

Самарская и Оренбургская области — стратегические регионы присутствия "Роснефти". Компания представлена в регионах производственными комплексами полного цикла. Здесь работают такие крупные предприятия, как "Оренбургнефть", филиалы "РН-Бурение", "РН-Сервис"; "РН-Бузулукское газоперерабатывающее предприятие", "Башнефть-розница", ЧОП "РН-Охрана"; Сызранский, Куйбышевский и Новокуйбышевский НПЗ, "Новокуйбышевский завод масел и присадок", "Новокуйбышевская нефтехимическая компания", "Самаранефтегаз", "Самаранефтепродукт".

"Уральский ветер" стал четвертым туристическим маршрутом, разработанным "Роснефтью" совместно с правительством Оренбургской области и третьим маршрутом — совместно с правительством Самарской области. В 2024 году в рамках проекта "Горизонты России" были открыты межрегиональные маршруты "Сила природы" из Оренбурга в столицу Башкортостана Уфу, "Реликтовая жемчужина" — из областного центра Оренбургской области в Бузулукский бор. В этом году жителям и гостям региона представили маршрут "Степные истории" из Бузулука в Аксаково — на родину "Аленького цветочка". В Самарском регионе ранее были открыты маршруты "Жигулевские выходные" и "Заволжские горизонты", охватывающие уникальные природные и культурные локации природного наследия Поволжья.

