Нефтепереработчики выпустили в Волгу 11 тысяч мальков стерляди

В четверг, 7 августа, Новокуйбышевский НПЗ провел экологическую акцию по восполнению природных богатств реки Волга. На берегу Саратовского водохранилища в Винновке, вблизи обители Свято-Богородичного Казанского мужского монастыря, сотрудники нефтеперерабатывающего предприятия выпустили 11 тысяч мальков стерляди в Волгу.

Молодь выращивают специально в монастырском питомнике для восстановления популяции волжской стерляди. Этот вид рыб является ценным и находится в Красной книге Самарской области.

Процесс контролируют специалисты отдела окружающей среды предприятия, руководство рыбопитомника, а также инспекторы Волго-Камского территориального управления Федерального агентства по Рыболовству, которые тщательно фиксируют вес каждой партии.

"Сегодня мы проводим очередную акцию по воспроизводству водных биоресурсов, планируем выпустить около 11 тысяч штук молодой стерляди. Новокуйбышевский НПЗ проводит акции по восполнению волжских биоресурсов уже 12 лет, и только за последние пять лет мы выпустили более 270 тыс. штук мальков различных видов — стерлядь, толстолобик и других. Общая биомасса всей выпущенной рыбы составляет более 2 тонн. Осенью мы планируем выпустить порядка 17 тыс. мальков сазана", — рассказал начальник отдела охраны окружающей среды Новокуйбышевского НПЗ Олег Казимов.

При этом специалист отмечает, что это не единственная экологическая инициатива "на воде". Завод на постоянной основе занимается оптимизацией процессов водоочистки и водоотведения.

В этом году вместе с сотрудниками завода в выпуске стерляди поучаствовали активисты "Движения Первых" из Новокуйбышевска. "Сохранять экологию — это важно! Благодаря таким акциям, мы все вместе приносим пользу обществу и природе нашего региона", — отмечает одна из участниц мероприятия.

Забота об окружающей среде и экологическая ответственность — основы корпоративной культуры компании "Роснефть", в периметр которой входит Новокуйбышевский НПЗ.

Как градообразующее предприятие, НК НПЗ непрерывно ведет природоохранную деятельность, прежде всего — на собственной территории. В приоритете здесь проекты, направленные на минимизацию воздействия на окружающую среду. Эта работа включает в себя внедрение ресурсосберегающих технологий, а также улучшение экологических показателей в производственной деятельности, следуя международному стандарту ISO 14001:2015 "Система экологического менеджмента".

Так, модернизация мощностей, оптимизация схемы водоснабжения позволила предприятию нарастить использование оборотной воды до 96%, а потребление речной воды — сократить на 10,5% за год. Не менее важные направления — реконструкция очистных сооружений, которая позволит повысить качество очистки стоков. Специалисты лаборатории экологического контроля завода проводят ежедневный мониторинг и исследования проб подземных и поверхностных вод.

Работники предприятия участвуют в акциях целыми семьями, чтобы прививать детям любовь к природе и экологические привычки с раннего возраста. Заводчане популяризируют высокую экологическую культуру, показывая на личном примере, как нужно заботиться об окружающей среде.