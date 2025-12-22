Автобус и легковушка столкнулись в районе пр. Масленникова в Самаре

В понедельник, 22 декабря, в Самаре столкнулись автобус и легковушка. Об этом сообщают очевидцы.

На ул. Ново-Садовой, в районе пр. Масленникова, столкнулись автобус и легковушка. После удара автобус заехал на трамвайные пути.

В результате в 18:30 встало движение трамваев по направлению в город. Трамваи разворачиваются в Постниковом овраге.

Как сообщает департамент транспорта Самары, из-за аварии автобусы № 2, 23, 47 будут временно следовать по ул. Осипенко, ул. Мичурина в оба направления.