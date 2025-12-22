Автобус и легковушка столкнулись в районе пр. Масленникова в Самаре

В понедельник, 22 декабря, в Самаре столкнулись автобус и легковушка. Об этом сообщают очевидцы.
На ул. Ново-Садовой, в районе пр. Масленникова, столкнулись автобус и легковушка. После удара автобус заехал на трамвайные пути.
В результате в 18:30 встало движение трамваев по направлению в город. Трамваи разворачиваются в Постниковом овраге.
Как сообщает департамент транспорта Самары, из-за аварии автобусы № 2, 23, 47 будут временно следовать по ул. Осипенко, ул. Мичурина в оба направления.
Последние комментарии
есть ли контактные данные жив ли поссажир? у кого можно спросит . куда написат? пожалуйста ответте
Страшная авария. Люди путешествовали с Автодом, а тут на тебе вечно спешащие непонятно зачем. Результат спешки - смерть. В России нет культуры езды на автомобилях, поэтому от смертей спасет только строительство дорог с 4мя полосами с разделительным барьером.
Я друг Виталины это девочка которая попала под газель она шла на заправку которая была через дорогу с люньковом Сергеем а заправка была заброшенная
Удачи водителю в суде! Однозначно нет вины. Я как водитель с 18-летним стажем скажу,невозможно предугадать ,что кто-то решил отдохнуть на проезжей части. Это равносильно ожидать падение метеорита на голову. Кто не попадал неожиданно в яму колесом, если не знал, что она там есть, тем более в темное время суток!?
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!