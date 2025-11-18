16+
Экология Общество

Сызранский НПЗ подвёл итоги конкурса "Свежий взгляд" для юных защитников Волги

СЫЗРАНЬ. 18 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 48
АО "Сызранский НПЗ" (дочернее общество НК "Роснефть") подвёл итоги десятого конкурса "Свежий взгляд". Он проводится среди школьников Правобережья при участии Западного управления министерства образования и науки Самарской области. В юбилейном сезоне конкурс собрал около 150 ребят из Сызрани и Сызранского района.

Фото: предоставлено Сызранским НПЗ

В этом году тема конкурса звучала как "Волга — наше богатство". Участники подготовили рисунки, видеоролики и презентации, в которых по-своему рассмотрели вопросы, связанные с состоянием реки и бережным отношением к водным ресурсам.

Авторы отмеченных работ были приглашены на итоговое мероприятие. Школьники прошли викторину и узнали о природоохранных программах, реализуемых в компании "Роснефть". Также для них организовали мастер-класс по созданию ключниц из материалов природного происхождения.

Номинация "Рисунок" снова оказалась самой массовой: жюри рассмотрело 95 работ. Победителем стала пятиклассница школы № 30 Виктория Назарова. В своей работе под слоганом "Сохраним прозрачными волжские воды!" она изобразила речных обитателей и обратила внимание на проблему загрязнения.

Среди призёров — Максим Дегтярев, ученик 4 класса школы № 30, представивший две работы, включая плакат "Сохраним Волгу — сохраним жизнь!". В нём он наглядно сопоставил два варианта состояния реки — загрязнённое и благополучное.

В номинации "Презентация" в этом году отмечено больше проектов, чем ранее. Первое место получил ученик 4 класса школы № 30 Семён Малышев. В своей работе он обозначил основные экологические вопросы, связанные с Волгой, и перечислил возможные меры по их решению, включая действия со стороны различных организаций и личные инициативы жителей.

В числе лучших — работа Варвары Зотовой, ученицы 1 класса школы № 5. В презентации она затронула природоохранные мероприятия, реализуемые Сызранским НПЗ: реконструкцию очистных сооружений, выпуск топлив с улучшенными экологическими характеристиками, зарыбление Волги и уборку береговых территорий.

Номинация "Видеоролик" включала командные и индивидуальные работы. Второй год подряд свои проекты представляли ученики 2 класса школы № 3 под руководством Анны Мусиной. "Ребята с удовольствием откликнулись на предложение снять ролик о защите Волги. Кстати, мы не просто снимали видео на берегу, а реально навели там порядок. Здорово, что итоги конкурса подводятся в таком формате: и торжественное награждение, и полезный и интересный мастер-класс", — поделилась педагог.

В конкурсе выступил и ученик школы № 30 Илья Белкин. Он рассказал, почему решил снова попробовать свои силы: "Это мой второй раз на конкурсе, потому что тема охраны природы для меня важна и интересна. В прошлом году вместе с классом по приглашению завода мы, как активные участники "Свежего взгляда", выпускали мальков рыб в Волгу. Было здорово!".

Охрана Волги входит в число направлений экологической деятельности НК "Роснефть". В компании действует программа по сохранению водных биоресурсов, которая реализуется параллельно с проектом "Сохранение и предотвращение загрязнения реки Волги" и федеральной программой "Оздоровление Волги".

Последние комментарии

jASEANAN_ Москалец 02 июля 2025 04:06 Больную рыбу, выловленную под Самарой, проверят на фибросаркому в Москве (видео)

02.07.2025 Волга, Балаково был пойман такой же судак, за ГЭС, в в конце пустынного, был отпущен обратно

Елизавета Зее 26 января 2025 10:48 Областной суд отказал жителям Сухой Самарки в защите леса от застройки

А кто, по мнению суда, должен проживать в лесу??????

Глеб Петров 25 октября 2024 15:51 В губернии работает 141 общественный инспектор по охране окружающей среды

Экологии нет вообще, вся канализация сливается в реки без очистки в наглую.

Андрей ОкнаСамара 19 сентября 2024 05:43 Жители выступили против появления завода по переработке вторичного алюминия в Кинеле

Два асвальтовых, силикатный, керамзитный. Со всех сторон душат, ещё эта беда. Конечно рождаемость будет меньше смертности при такой экологии. Путину доложили, а менять ни чего не хотят!!!!

Other Game 09 августа 2024 10:35 Ущерб от вывода в частную собственность лесов Самары оценили в 50 млрд рублей

Ну тут очевидно что права граждан нарушены и целостность зелёной зоны, все правильно с этим нужно бороться

