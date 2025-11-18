Сызранский НПЗ подвёл итоги конкурса "Свежий взгляд" для юных защитников Волги

АО "Сызранский НПЗ" (дочернее общество НК "Роснефть") подвёл итоги десятого конкурса "Свежий взгляд". Он проводится среди школьников Правобережья при участии Западного управления министерства образования и науки Самарской области. В юбилейном сезоне конкурс собрал около 150 ребят из Сызрани и Сызранского района.

В этом году тема конкурса звучала как "Волга — наше богатство". Участники подготовили рисунки, видеоролики и презентации, в которых по-своему рассмотрели вопросы, связанные с состоянием реки и бережным отношением к водным ресурсам.

Авторы отмеченных работ были приглашены на итоговое мероприятие. Школьники прошли викторину и узнали о природоохранных программах, реализуемых в компании "Роснефть". Также для них организовали мастер-класс по созданию ключниц из материалов природного происхождения.

Номинация "Рисунок" снова оказалась самой массовой: жюри рассмотрело 95 работ. Победителем стала пятиклассница школы № 30 Виктория Назарова. В своей работе под слоганом "Сохраним прозрачными волжские воды!" она изобразила речных обитателей и обратила внимание на проблему загрязнения.

Среди призёров — Максим Дегтярев, ученик 4 класса школы № 30, представивший две работы, включая плакат "Сохраним Волгу — сохраним жизнь!". В нём он наглядно сопоставил два варианта состояния реки — загрязнённое и благополучное.

В номинации "Презентация" в этом году отмечено больше проектов, чем ранее. Первое место получил ученик 4 класса школы № 30 Семён Малышев. В своей работе он обозначил основные экологические вопросы, связанные с Волгой, и перечислил возможные меры по их решению, включая действия со стороны различных организаций и личные инициативы жителей.

В числе лучших — работа Варвары Зотовой, ученицы 1 класса школы № 5. В презентации она затронула природоохранные мероприятия, реализуемые Сызранским НПЗ: реконструкцию очистных сооружений, выпуск топлив с улучшенными экологическими характеристиками, зарыбление Волги и уборку береговых территорий.

Номинация "Видеоролик" включала командные и индивидуальные работы. Второй год подряд свои проекты представляли ученики 2 класса школы № 3 под руководством Анны Мусиной. "Ребята с удовольствием откликнулись на предложение снять ролик о защите Волги. Кстати, мы не просто снимали видео на берегу, а реально навели там порядок. Здорово, что итоги конкурса подводятся в таком формате: и торжественное награждение, и полезный и интересный мастер-класс", — поделилась педагог.

В конкурсе выступил и ученик школы № 30 Илья Белкин. Он рассказал, почему решил снова попробовать свои силы: "Это мой второй раз на конкурсе, потому что тема охраны природы для меня важна и интересна. В прошлом году вместе с классом по приглашению завода мы, как активные участники "Свежего взгляда", выпускали мальков рыб в Волгу. Было здорово!".

Охрана Волги входит в число направлений экологической деятельности НК "Роснефть". В компании действует программа по сохранению водных биоресурсов, которая реализуется параллельно с проектом "Сохранение и предотвращение загрязнения реки Волги" и федеральной программой "Оздоровление Волги".