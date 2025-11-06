16+
Экология Общество

Минград отказался узаконить переработку бетона на сельхозземлях в Тольятти

САМАРА. 6 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Министерство градостроительной политики Самарской области отказало ООО "Рециклинг" в переводе участка на Хрящевском шоссе площадью более 41 тыс. кв. метров в категорию земель спецназначения. Соответствующий приказ опубликован на сайте ведомства.

Фото: nspd.gov.ru

"Запрашиваемый вид разрешенного использования земельного участка может привести к нарушению технических регламентов, градостроительных, строительных, санитарно-эпидемиологических, противопожарных, иных норм и правил, установленных законодательством Российской Федерации", — говорится в документе.

Предваряли вынесение данного решения публичные слушания. Участникам рассказали, что участок, о котором идет речь, предназначен для сельскохозяйственного производства. При этом ранее там находился полигон промышленных отходов "Даниловский", который в настоящее время рекультивирован.

Сейчас площадкой владеет "Рециклинг". Однако организация также занимается не сельским хозяйством, а сбором и переработкой неопасных отходов (V класс опасности). Директор Дмитрий Петров пояснил, что компания имеет дробильное оборудование, с помощью которого преобразует бетон в щебень, отделяя металл.

По данным сервиса проверки контрагентов Rusprofile, ООО "Рециклинг" владеют четверо человек. Самая большая доля — у Дмитрия Петрова (51%). Он же является директором предприятия. По 20% держат Наталья Дробышева и Татьяна Слащук. Другого бизнеса у них нет. Доля в 9% находится у Алексея Князева. Помимо этого, он является соучредителем тольяттинской компании-перевозчика "Тандем". 

Причиной обращения стало предостережение, которое мэрия Тольятти выдала "Рециклингу". Чиновники указали, что нарушение земельного законодательства в части неиспользования участка для сельскохозяйственного производства недопустимо. Поэтому компания попросила установить для площадки условно разрешенный вид использования площадки — "Специальная деятельность", соответствующий ее фактическому использованию.

В обсуждении заявки приняли участие всего 5 человек. Двое выступили за то, чтобы ее одобрить, трое — против. При этом были поддержаны предложения о проверке границ работы деятельности "Рециклинга" и осуществлении замеров уровня радиации.

Провело ли данные мероприятия министерство градполитики, неизвестно. Однако ведомство отказало компании с одобрении ее заявки, и вот по какой причине:

"Запрашиваемый вид разрешенного использования земельного участка может привести к нарушению технических регламентов, градостроительных, строительных, санитарно-эпидемиологических, противопожарных, иных норм и правил, установленных законодательством Российской Федерации", — говорится в приказе ведомства.

