Минград отказался узаконить переработку бетона на сельхозземлях в Тольятти

Министерство градостроительной политики Самарской области отказало ООО "Рециклинг" в переводе участка на Хрящевском шоссе площадью более 41 тыс. кв. метров в категорию земель спецназначения. Соответствующий приказ опубликован на сайте ведомства.

"Запрашиваемый вид разрешенного использования земельного участка может привести к нарушению технических регламентов, градостроительных, строительных, санитарно-эпидемиологических, противопожарных, иных норм и правил, установленных законодательством Российской Федерации", — говорится в документе.

Предваряли вынесение данного решения публичные слушания. Участникам рассказали, что участок, о котором идет речь, предназначен для сельскохозяйственного производства. При этом ранее там находился полигон промышленных отходов "Даниловский", который в настоящее время рекультивирован.

Сейчас площадкой владеет "Рециклинг". Однако организация также занимается не сельским хозяйством, а сбором и переработкой неопасных отходов (V класс опасности). Директор Дмитрий Петров пояснил, что компания имеет дробильное оборудование, с помощью которого преобразует бетон в щебень, отделяя металл.

Причиной обращения стало предостережение, которое мэрия Тольятти выдала "Рециклингу". Чиновники указали, что нарушение земельного законодательства в части неиспользования участка для сельскохозяйственного производства недопустимо. Поэтому компания попросила установить для площадки условно разрешенный вид использования площадки — "Специальная деятельность", соответствующий ее фактическому использованию.

В обсуждении заявки приняли участие всего 5 человек. Двое выступили за то, чтобы ее одобрить, трое — против. При этом были поддержаны предложения о проверке границ работы деятельности "Рециклинга" и осуществлении замеров уровня радиации.

Провело ли данные мероприятия министерство градполитики, неизвестно. Однако ведомство отказало компании с одобрении ее заявки, и вот по какой причине:

