В Самаре с рельсов сошел трамвай

В воскресенье, 21 декабря, на пересечении улиц Ставропольской и Советской Армии в Самаре произошло ДТП - с рельсов сошел вагон трамвая. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.