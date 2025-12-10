16+
Экология Общество

Самарское МП "Благоустройство" заплатит 46 млн руб. за грязный снег

САМАРА. 10 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Муниципальное предприятие Самары "Благоустройство" выплатит 46 млн руб. в качестве компенсации за ущерб, нанесенный почве из-за неправильного складирования снега. Такое решение вынес Арбитражный суд Самарской области по иску Росприроднадзора.

Причиной разбирательства стало несанкционированное складирование грязного снега в Красноглинском районе. Было возбуждено административное расследование, включавшее взятие проб почвы и их анализ.

Согласно Акту обследования территории, складировавшийся снег оказывал токсическое воздействие и был отнесен к IV классу опасности. В пробах были обнаружены значительные превышения допустимых концентраций загрязняющих веществ: нефтепродукты (17000 мг/кг при нормативе 410 мг/кг), кальций (52000 мг/кг при нормативе 9150 мг/кг) и магний (34000 мг/кг при нормативе 5050 мг/кг).

Площадь загрязненного участка составила 5817 квадратных метров. Основное количество снежных масс размещалось за территорией асфальтобетонного завода (АБЗ) и располагалось в овраге.

"МП "Благоустройство" не обеспечило надлежащее оборудование и содержание снежного полигона, что повлекло выход отходов "отходы от зимней уборки улиц" за границы выделенного участка", — отмечено в решении суда. 

"Благоустройство" возражало против исковых требований, утверждая, что при отборе проб были допущены нарушения, а также обращалось с просьбой о вызове свидетеля и проведении выездного заседания на месте отбора проб. Однако суд отклонил эти ходатайства, сочтя их несостоятельными. Суд также отклонил доводы ответчика о том, что истец не предоставил достаточных доказательств вины предприятия, указав, что именно ответчик должен доказать отсутствие своей вины в загрязнении почвы.

В результате суд принял решение взыскать с МП в пользу Межрегионального управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Самарской и Ульяновской областям 46 млн руб. в счет возмещения вреда, причиненного почве. 

