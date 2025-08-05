АО "Транснефть - Приволга" завершило плановые ремонтные работы на производственных объектах в трех регионах

Мероприятия по повышению надежности производственной инфраструктуры проводились в Самарской, Саратовской и Волгоградской областях в период плановой остановки магистрального нефтепровода (МН) Куйбышев — Лисичанск.

В рамках выполнения программ техперевооружения и реконструкции линейной части нефтепроводов подключены два участка МН Куйбышев — Лисичанск с заменой узла запорной арматуры. Общая протяженность замененных участков составила 1,67 км. При реконструкции были применены современные строительные материалы, в том числе трубы высокого класса прочности, способные выдерживать значительные температурные и механические нагрузки. Соответствие труб эксплуатационным нагрузкам подтверждено расчетами на прочность. Работы выполнены с учетом всех требований действующих нормативных документов ПАО "Транснефть", природоохранного законодательства и неукоснительным соблюдением правил промышленной безопасности. Перед подключением были проведены гидравлические испытания нефтепровода на прочность и герметичность, а также внутритрубная диагностика.

Специалисты Самарского районного нефтепроводного управления (РНУ) в регламентные сроки отключили участок коллектора резервуарного парка от технологических трубопроводов НПС "Самара-2" для проведения ремонтных работ. На НПС "Грачи-2" и НПС "Тернова-1" специалисты Саратовского РНУ подключили камеры пропуска средств очистки и диагностики (СОД) к МН Куйбышев — Лисичанск. По завершении сварных работ выполнена дефектоскопия швов, получено положительное заключение по эксплуатационной надежности устройств. Камеры СОД используются для запуска внутритрубных средств очистки, диагностики, разделительных устройств линейной части магистральных нефтепроводов.

Кроме того, на площадочных объектах и линейной части МН специалисты осуществили вырезку, замену и средний ремонт запорной арматуры, а также ликвидировали детали, препятствовавшие проведению внутритрубной диагностики. Новая запорная арматура отечественного производства из износостойкой стали отличается простотой конструкции, высокой степенью герметичности и увеличенным сроком эксплуатации.

Выполненные плановые работы позволят продлить эксплуатационный ресурс инфраструктуры, исключить повышенную амортизацию, поддерживать высокий уровень надежности объектов транспортировки нефти, эффективность и точность внутритрубной диагностики на магистральных нефтепроводах, а также снизить вероятность отказов оборудования.

Мероприятия проводились с учетом требований охраны труда, промышленной и экологической безопасности. В настоящее время магистральные нефтепроводы и площадочные объекты предприятия функционируют в штатном режиме, транспортировка возобновлена в полном объеме.