16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
АО "Транснефть - Приволга" завершило плановые ремонтные работы на производственных объектах в трех регионах Нефтеперекачивающая станция "Муханово" отмечает 65‑летие с начала производственной деятельности На "иВолге" прошел премьерный показ профориентационного фильма для молодежи АО "Транснефть - Приволга" за первое полугодие 2025 года направило 193 млн рублей на обеспечение безопасных условий работы сотрудников Роснедра расторгуют нефтяной участок в Алексеевском районе

Нефтедобыча и нефтепереработка ТЭК

АО "Транснефть - Приволга" завершило плановые ремонтные работы на производственных объектах в трех регионах

САМАРА. 5 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 52
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Мероприятия по повышению надежности производственной инфраструктуры проводились в Самарской, Саратовской и Волгоградской областях в период плановой остановки магистрального нефтепровода (МН) Куйбышев — Лисичанск.

Фото: предоставлено АО "Транснефть – Приволга"

В рамках выполнения программ техперевооружения и реконструкции линейной части нефтепроводов подключены два участка МН Куйбышев — Лисичанск с заменой узла запорной арматуры. Общая протяженность замененных участков составила 1,67 км. При реконструкции были применены современные строительные материалы, в том числе трубы высокого класса прочности, способные выдерживать значительные температурные и механические нагрузки. Соответствие труб эксплуатационным нагрузкам подтверждено расчетами на прочность. Работы выполнены с учетом всех требований действующих нормативных документов ПАО "Транснефть", природоохранного законодательства и неукоснительным соблюдением правил промышленной безопасности. Перед подключением были проведены гидравлические испытания нефтепровода на прочность и герметичность, а также внутритрубная диагностика.

Специалисты Самарского районного нефтепроводного управления (РНУ) в регламентные сроки отключили участок коллектора резервуарного парка от технологических трубопроводов НПС "Самара-2" для проведения ремонтных работ. На НПС "Грачи-2" и НПС "Тернова-1" специалисты Саратовского РНУ подключили камеры пропуска средств очистки и диагностики (СОД) к МН Куйбышев — Лисичанск. По завершении сварных работ выполнена дефектоскопия швов, получено положительное заключение по эксплуатационной надежности устройств. Камеры СОД используются для запуска внутритрубных средств очистки, диагностики, разделительных устройств линейной части магистральных нефтепроводов.

Кроме того, на площадочных объектах и линейной части МН специалисты осуществили вырезку, замену и средний ремонт запорной арматуры, а также ликвидировали детали, препятствовавшие проведению внутритрубной диагностики. Новая запорная арматура отечественного производства из износостойкой стали отличается простотой конструкции, высокой степенью герметичности и увеличенным сроком эксплуатации.

Выполненные плановые работы позволят продлить эксплуатационный ресурс инфраструктуры, исключить повышенную амортизацию, поддерживать высокий уровень надежности объектов транспортировки нефти, эффективность и точность внутритрубной диагностики на магистральных нефтепроводах, а также снизить вероятность отказов оборудования.

Мероприятия проводились с учетом требований охраны труда, промышленной и экологической безопасности. В настоящее время магистральные нефтепроводы и площадочные объекты предприятия функционируют в штатном режиме, транспортировка возобновлена в полном объеме.

Гид потребителя

Последние комментарии

John Nameless 12 декабря 2017 07:41 Транснефть отказала "СамараТранснефть-Терминалу" в подключении к системе магистральных трубопроводов

очень странно

Артем stroysamaru 29 апреля 2016 07:43 РИТЭК подвел итоги работы в 2015 году

нужно добавить, что 2,8 млн тонн нефти - это только то, что добывается в Самарской области, всего РИТЭК добывает около 10 млн тонн.

Андрей Иванов 03 августа 2015 11:33 В регионе вновь отмечен рост цен на бензин марок АИ-92 и АИ-95

Куда смотрит УФАС? Нефть дешевеет, а бензин только и делает, что дорожает. Президент давал явные указания разобраться с ценами на топливо, поначалу они конечно упали, но за последний месяц подросли на 1р.

Ян Ли 15 декабря 2014 19:44 В регионе средние цены на бензин марок АИ-95 и АИ-92 - одни из самых низких в ПФО

В самарской области столько НПЗ, что мы должны с такой ценой на нефть получать самый дешёвый бензин в России, а не в ПФО.

Олег З.............. 17 ноября 2014 12:14 У Отрадненского завода нефтяного машиностроения аннулирован сертификат доверия работодателю

и спарку надо работать эффективнее

Фото на сайте

Новые решения для будущего: как в Самаре прошла 6-я международная конференция института "Гипровостокнефть"

Новые решения для будущего: как в Самаре прошла 6-я международная конференция института "Гипровостокнефть"

Компания СИБИНТЕК берет на себя задачи по автоматизации предприятий нефтегазовой отрасли

Компания СИБИНТЕК берет на себя задачи по автоматизации предприятий нефтегазовой отрасли

На НК НПЗ определили лучших лаборантов химанализа

На НК НПЗ определили лучших лаборантов химанализа

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31