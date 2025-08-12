16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
АО "Транснефть - Приволга" провело учение по тушению условного пожара на НПС в Волгоградской области АО "Транснефть - Приволга" реконструировало участки двух нефтепроводов в Самарской области Нефтепереработчики выпустили в Волгу 11 тысяч мальков стерляди "Модернизация - в приоритете": "Самаранефтегаз" подвел итоги полугодия АО "Транснефть - Приволга" завершило плановые ремонтные работы на производственных объектах в трех регионах

Нефтедобыча и нефтепереработка ТЭК

АО "Транснефть - Приволга" провело учение по тушению условного пожара на НПС в Волгоградской области

САМАРА. 12 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 62
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

АО "Транснефть - Приволга" совместно с Главным управлением МЧС России по Волгоградской области провело плановое пожарно-тактическое учение (ПТУ) по ликвидации условного пожара на территории нефтеперекачивающей станции (НПС) "Зензеватка" Волгоградского районного нефтепроводного управления.

Фото: предоставлено АО "Транснефть – Приволга"

Цель — определение степени готовности к тушению возможных пожаров на объектах Волгоградского РНУ, отработка навыков управления силами и средствами при пожаре, в том числе действий личного состава при проведении развертывания, взаимодействия пожарной охраны со службами объекта и вопросов эвакуации персонала в случае условного пожара.

По легенде учений в резервуаре вертикальном стальном (РВС) объемом 20 тыс. куб. м произошло воспламенение паров нефти с последующим взрывом и повреждением кровли резервуара. Ситуация была осложнена условным выходом нефти в каре резервуара и повреждением автоматической системы пожаротушения.

После получения сигнала о пожаре персонал станции произвел необходимые технологические переключения. На место "возгорания" оперативно прибыли личный состав договорного подразделения пожарной охраны, члены добровольной пожарной дружины.

Для тушения условного пожара на место прибыло договорное подразделение по охране НПС "Зензеватка" ПСЧ-31 ПСО ФПС ГПС ФГБУ "Управление ДП ФПС ГПС № 5" ГУ МЧС России по Волгоградской области в составе трех отделений. В соответствии с планом пожаротушения проведена расстановка прибывающих к месту пожара сил и средств пожарно-спасательного гарнизона, обеспечено взаимодействие с администрацией и службами объекта.

Тушение условного пожара осуществлялось комбинированным способом от передвижной пожарной техники с подачей пены. Одновременно проводилось охлаждение соседнего резервуара. В учении были задействованы 3 единицы техники и 23 работника пожарной охраны и объекта. После проведения основных работ по локализации загорания условный пожар был ликвидирован.

По итогам учений дана положительная оценка эффективности действий всех подразделений. Персонал пожарных служб показал слаженность действий и обеспечил тушение условного пожара в нормативные сроки.

Производственные объекты АО "Транснефть - Приволга" относятся к категории опасных. Проведение пожарно-тактических учений является важной составляющей частью работы по обеспечению пожарной и промышленной безопасности нефтепроводной инфраструктуры.

Гид потребителя

Последние комментарии

John Nameless 12 декабря 2017 07:41 Транснефть отказала "СамараТранснефть-Терминалу" в подключении к системе магистральных трубопроводов

очень странно

Артем stroysamaru 29 апреля 2016 07:43 РИТЭК подвел итоги работы в 2015 году

нужно добавить, что 2,8 млн тонн нефти - это только то, что добывается в Самарской области, всего РИТЭК добывает около 10 млн тонн.

Андрей Иванов 03 августа 2015 11:33 В регионе вновь отмечен рост цен на бензин марок АИ-92 и АИ-95

Куда смотрит УФАС? Нефть дешевеет, а бензин только и делает, что дорожает. Президент давал явные указания разобраться с ценами на топливо, поначалу они конечно упали, но за последний месяц подросли на 1р.

Ян Ли 15 декабря 2014 19:44 В регионе средние цены на бензин марок АИ-95 и АИ-92 - одни из самых низких в ПФО

В самарской области столько НПЗ, что мы должны с такой ценой на нефть получать самый дешёвый бензин в России, а не в ПФО.

Олег З.............. 17 ноября 2014 12:14 У Отрадненского завода нефтяного машиностроения аннулирован сертификат доверия работодателю

и спарку надо работать эффективнее

Фото на сайте

Новые решения для будущего: как в Самаре прошла 6-я международная конференция института "Гипровостокнефть"

Новые решения для будущего: как в Самаре прошла 6-я международная конференция института "Гипровостокнефть"

Компания СИБИНТЕК берет на себя задачи по автоматизации предприятий нефтегазовой отрасли

Компания СИБИНТЕК берет на себя задачи по автоматизации предприятий нефтегазовой отрасли

На НК НПЗ определили лучших лаборантов химанализа

На НК НПЗ определили лучших лаборантов химанализа

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31