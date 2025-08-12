АО "Транснефть - Приволга" провело учение по тушению условного пожара на НПС в Волгоградской области

АО "Транснефть - Приволга" совместно с Главным управлением МЧС России по Волгоградской области провело плановое пожарно-тактическое учение (ПТУ) по ликвидации условного пожара на территории нефтеперекачивающей станции (НПС) "Зензеватка" Волгоградского районного нефтепроводного управления.

Цель — определение степени готовности к тушению возможных пожаров на объектах Волгоградского РНУ, отработка навыков управления силами и средствами при пожаре, в том числе действий личного состава при проведении развертывания, взаимодействия пожарной охраны со службами объекта и вопросов эвакуации персонала в случае условного пожара.

По легенде учений в резервуаре вертикальном стальном (РВС) объемом 20 тыс. куб. м произошло воспламенение паров нефти с последующим взрывом и повреждением кровли резервуара. Ситуация была осложнена условным выходом нефти в каре резервуара и повреждением автоматической системы пожаротушения.

После получения сигнала о пожаре персонал станции произвел необходимые технологические переключения. На место "возгорания" оперативно прибыли личный состав договорного подразделения пожарной охраны, члены добровольной пожарной дружины.

Для тушения условного пожара на место прибыло договорное подразделение по охране НПС "Зензеватка" ПСЧ-31 ПСО ФПС ГПС ФГБУ "Управление ДП ФПС ГПС № 5" ГУ МЧС России по Волгоградской области в составе трех отделений. В соответствии с планом пожаротушения проведена расстановка прибывающих к месту пожара сил и средств пожарно-спасательного гарнизона, обеспечено взаимодействие с администрацией и службами объекта.

Тушение условного пожара осуществлялось комбинированным способом от передвижной пожарной техники с подачей пены. Одновременно проводилось охлаждение соседнего резервуара. В учении были задействованы 3 единицы техники и 23 работника пожарной охраны и объекта. После проведения основных работ по локализации загорания условный пожар был ликвидирован.

По итогам учений дана положительная оценка эффективности действий всех подразделений. Персонал пожарных служб показал слаженность действий и обеспечил тушение условного пожара в нормативные сроки.

Производственные объекты АО "Транснефть - Приволга" относятся к категории опасных. Проведение пожарно-тактических учений является важной составляющей частью работы по обеспечению пожарной и промышленной безопасности нефтепроводной инфраструктуры.