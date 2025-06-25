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Нефтедобыча и нефтепереработка ТЭК

"Гипровостокнефть" приглашает на 7-ю международную конференцию в Самаре

САМАРА. 25 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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13-14 августа в Самаре состоится 7-я международная научно-практическая конференция "Комплексный инжиниринг в нефтегазодобыче: опыт, инновации, развитие". Организует мероприятие ведущий в нефтяной отрасли страны комплексный институт по проектно-изыскательским работам "Гипровостокнефть" при поддержке группы компаний "Зарубежнефть" и правительства Самарской области.

Фото: предоставлено АО "Гипровостокнефть"

Конференция ежегодно объединяет всех участников процесса проектирования и строительства объектов обустройства нефтегазовых месторождений. Среди участников — представители лидеров нефтегазовой отрасли, IT-компаний и органов власти, производители техники и оборудования, научные деятели из России и других стран. Специалисты обсуждают актуальные проблемы отрасли и путей их решения, презентуют новые технологии и укрепляют деловые связи.

В прошлом году более 230 участников высоко оценили конференцию, как качественную платформу для профессионального обмена опытом. Наибольший интерес вызвали доклады о внедрении искусственного интеллекта и цифровой трансформации отрасли, формировании комплексных инжиниринговых проектов, инновационных технологиях в бурении, импортозамещении.

Ключевые направления научной программы 7-й конференции уже известны. Планируется обсудить следующие темы:

  • современные технологии и методы обустройства месторождений нефти и газа;
  • информационное моделирование: цифровые двойники, электронные паспорта, цифровое строительство;
  • цифровая трансформация производства, автоматизация проектирования и строительства, искусственный интеллект;
  • экологическая эффективность промышленного производства, зеленые технологии, геотермальная энергетика, декарбонизация;
  • проектное управление, стоимостной инжиниринг, нормативное регулирование;
  • строительство и реконструкция скважин: инновационные подходы и лучшие практики;
  • оборудование и технологии в строительстве и нефтегазодобыче, в том числе блочно-модульные решения.

Сбор заявок на участие продлится до 11 августа. Подробная информация:

gipvn.ru/conference/

Conf@gipvn.ru

Сизова Ирина, начальник отдела закупок и маркетинга

+79276959549, +7 (846) 276-26-00, доб 4102.

При этом, как и в прошлые годы, организаторы обеспечат максимальную информационную доступность мероприятия. Материалы докладов опубликуют на портале научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU, на сайтах АО "Гипровостокнефть" и профильных изданий.

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Последние комментарии

John Nameless 12 декабря 2017 07:41 Транснефть отказала "СамараТранснефть-Терминалу" в подключении к системе магистральных трубопроводов

очень странно

Артем stroysamaru 29 апреля 2016 07:43 РИТЭК подвел итоги работы в 2015 году

нужно добавить, что 2,8 млн тонн нефти - это только то, что добывается в Самарской области, всего РИТЭК добывает около 10 млн тонн.

Андрей Иванов 03 августа 2015 11:33 В регионе вновь отмечен рост цен на бензин марок АИ-92 и АИ-95

Куда смотрит УФАС? Нефть дешевеет, а бензин только и делает, что дорожает. Президент давал явные указания разобраться с ценами на топливо, поначалу они конечно упали, но за последний месяц подросли на 1р.

Ян Ли 15 декабря 2014 19:44 В регионе средние цены на бензин марок АИ-95 и АИ-92 - одни из самых низких в ПФО

В самарской области столько НПЗ, что мы должны с такой ценой на нефть получать самый дешёвый бензин в России, а не в ПФО.

Олег З.............. 17 ноября 2014 12:14 У Отрадненского завода нефтяного машиностроения аннулирован сертификат доверия работодателю

и спарку надо работать эффективнее

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