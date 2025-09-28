Госпитализирован водитель Lada Largus, перевернувшегося в Кинель-Черкасском районе

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В субботу, 27 сентября, в Кинель-Черкасском районе в 8:55 48-летний водитель на Lada Largus на 56 км дороги "Урал - Муханово" не справился с управлением. В результате чего съехал в кювет и перевернулся.

Фото: ГУ МВД по Самарской области