В Самаре 22-летний пешеход попал под колеса автомобиля

В воскресенье, 16 ноября, в 17:53 на Заводском шоссе в Самаре легковой автомобиль сбил 22-летнего пешехода, который вышел из трамвая и пытался перейти дорогу. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области