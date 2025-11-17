В Тольятти водитель сбил мужчину, переходившего дорогу

В воскресенье, 16 ноября, в Автозаводском районе Тольятти произошло ДТП с участием пешехода, передает ГУ МВД по Самарской области.

Как сообщили в Госавтоинспекции, в 19:00 52-летний водитель за рулем ВАЗ-21041 двигался в жилой зоне. В пути следования в районе дома № 13 по бульвару Космонавтов допустил наезд на 42-летнего пешехода, который переходил проезжую часть. С места ДТП пешеход госпитализирован.