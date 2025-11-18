В Кинель-Черкасском районе пьяная женщина на Ford сбила девушку

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В с. Кинель-Черкассы в понедельник, 17 ноября, в 17:35 43-летняя женщина на Ford Focus возле дома 65д по ул. Льва Толстого допустила наезд на 17-летнюю девушку.

Фото: ГУ МВД по Самарской области