В Самаре под колеса иномарки попал дисциплинированный пешеход

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В пятницу, 21 ноября, в 20:50 в районе дома 41 по ул. Аэродромной в Самаре 27-летний водитель Subaru сбил пешехода.

Фото: ГУ МВД по Самарской области