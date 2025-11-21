В Самаре госпитализировали пешеходов, переходивших дорогу в неположенном месте

В четверг, 20 ноября, в 18:54 в Промышленном районе Самары с места ДТП госпитализировали двух пешеходов, переходивших дорогу в неположенном месте. Об этом сообщили в ГУ МВД по Самарской области.
Как сообщили в Госавтоинспекции, 24-летний мужчина за рулем Chevrolet Klan двигался по проспекту Кирова в направлении ул. Стара-Загора. В пути следования, напротив дома № 256 по проспекту Кирова, он наехал на 49- и 54-летних пешеходов, которые переходили дорогу в неустановленном для перехода месте. Оба пешехода госпитализированы.
Последние комментарии
есть ли контактные данные жив ли поссажир? у кого можно спросит . куда написат? пожалуйста ответте
Страшная авария. Люди путешествовали с Автодом, а тут на тебе вечно спешащие непонятно зачем. Результат спешки - смерть. В России нет культуры езды на автомобилях, поэтому от смертей спасет только строительство дорог с 4мя полосами с разделительным барьером.
Я друг Виталины это девочка которая попала под газель она шла на заправку которая была через дорогу с люньковом Сергеем а заправка была заброшенная
Удачи водителю в суде! Однозначно нет вины. Я как водитель с 18-летним стажем скажу,невозможно предугадать ,что кто-то решил отдохнуть на проезжей части. Это равносильно ожидать падение метеорита на голову. Кто не попадал неожиданно в яму колесом, если не знал, что она там есть, тем более в темное время суток!?
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!