В Самаре госпитализировали пешеходов, переходивших дорогу в неположенном месте

В четверг, 20 ноября, в 18:54 в Промышленном районе Самары с места ДТП госпитализировали двух пешеходов, переходивших дорогу в неположенном месте. Об этом сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области