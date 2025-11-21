В Сергиевском районе столкнулись две Kia, пострадали три человека

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В четверг, 20 ноября, в 15:00 в селе Подстепки Сергиевского района столкнулись две Kia, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области