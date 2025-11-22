16+
ДТП Происшествия

В Тольятти по вине пенсионера на ВАЗ в ДТП пострадали ребенок и старушка

ТОЛЬЯТТИ. 22 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
В Тольятти в пятницу, 21 ноября, в 14:50 76-летний мужчина на ВАЗ-21103 при выезде с жилой зоны у дома № 12 по ул. Толстого допустил столкновение с автомобилем Renault.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

С места ДТП в больницу доставлены пятилетний пассажир иномарки и 81-летняя женщина — пассажир отечественного автомобиля. Обоим назначено амбулаторное лечение, сообщает ГУ МВД по Самарской области. 

