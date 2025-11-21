В Самаре пассажирский автобус врезался в световую опору, есть пострадавшие

В пятницу, 21 ноября, в 16:40 в Промышленном районе Самары в ДТП попал пассажирский автобус. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

По предварительным данным, 25-летний водитель автобуса Lotos двигался по ул. Стара-Загора со стороны ул. Вилоновская в направлении ул. Ново-Вокзальной. В пути следования, напротив дома № 100 по ул. Стара-Загора, он не справился с управлением и наехал на световую опору.

В ДТП пострадали два пассажира, их на карете скорой помощи доставили в больницу.