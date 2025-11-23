В Тольятти водитель КамАЗа сбил пожилую женщину на тротуаре

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В субботу, 22 ноября, в Тольятти пожилая женщина пострадала в ДТП. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области