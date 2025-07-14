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Эколого-аналитические лаборатории АО "Транснефть - Приволга" за первое полугодие 2025 года выполнили почти 20 тыс. исследований

САМАРА. 14 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Подведены итоги работы лабораторий экоаналитического контроля (ЛЭАК) АО "Транснефть - Приволга" за шесть месяцев 2025 года. За указанный период выполнено 19,6 тыс. исследований. Эколого-аналитический мониторинг проводится на постоянной основе с целью контроля соблюдения экологических нормативов на площадочных производственных объектах и линейной части магистральных трубопроводов.

Фото: предоставлено АО "Транснефть – Приволга"

На предприятии действуют четыре аккредитованных ЛЭАК. В целях обеспечения высокой экологической безопасности производства специалисты экоаналитических лабораторий, которые функционируют в каждом районном нефтепроводном управлении (РНУ), в течение шести месяцев провели 17,1 тыс. анализов проб поверхностных и сточных вод, технической воды из скважин и питьевой воды. Выполнено 2,1 тыс. анализов проб атмосферного воздуха и 0,4 тыс. анализов состояния почв. Результаты лабораторных исследований показали отсутствие нарушений нормативов.

В целях обеспечения высокого уровня точности проводимых исследований обновляется материально-техническая база. Так, с начала текущего года для экоаналитических лабораторий АО "Транснефть - Приволга" приобретено семь единиц оборудования, в том числе устройства для сушки лабораторной посуды "Экрос-2000", термореактор лабораторный "Термион", газоанализатор многокомпонентный Полар, спектрофотометры и другое оборудование.

Персонал лабораторий обладает достаточным опытом работы, владеет знаниями нормативной документации по методам испытаний и обработки результатов, регулярно повышает уровень квалификации.

АО "Транснефть - Приволга" уделяет большое внимание безопасности окружающей среды, соблюдению требований природоохранного законодательства. Для этого активно реализуется ряд проектов по программе технического перевооружения, реконструкции и капитального ремонта производственных объектов. В текущем году планируется начать работы по строительству очистных сооружений хозяйственно-бытовых сточных вод на двух объектах Волгоградского РНУ.

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Последние комментарии

John Nameless 12 декабря 2017 07:41 Транснефть отказала "СамараТранснефть-Терминалу" в подключении к системе магистральных трубопроводов

очень странно

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нужно добавить, что 2,8 млн тонн нефти - это только то, что добывается в Самарской области, всего РИТЭК добывает около 10 млн тонн.

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Куда смотрит УФАС? Нефть дешевеет, а бензин только и делает, что дорожает. Президент давал явные указания разобраться с ценами на топливо, поначалу они конечно упали, но за последний месяц подросли на 1р.

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В самарской области столько НПЗ, что мы должны с такой ценой на нефть получать самый дешёвый бензин в России, а не в ПФО.

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и спарку надо работать эффективнее

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