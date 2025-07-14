Эколого-аналитические лаборатории АО "Транснефть - Приволга" за первое полугодие 2025 года выполнили почти 20 тыс. исследований

Подведены итоги работы лабораторий экоаналитического контроля (ЛЭАК) АО "Транснефть - Приволга" за шесть месяцев 2025 года. За указанный период выполнено 19,6 тыс. исследований. Эколого-аналитический мониторинг проводится на постоянной основе с целью контроля соблюдения экологических нормативов на площадочных производственных объектах и линейной части магистральных трубопроводов.

На предприятии действуют четыре аккредитованных ЛЭАК. В целях обеспечения высокой экологической безопасности производства специалисты экоаналитических лабораторий, которые функционируют в каждом районном нефтепроводном управлении (РНУ), в течение шести месяцев провели 17,1 тыс. анализов проб поверхностных и сточных вод, технической воды из скважин и питьевой воды. Выполнено 2,1 тыс. анализов проб атмосферного воздуха и 0,4 тыс. анализов состояния почв. Результаты лабораторных исследований показали отсутствие нарушений нормативов.

В целях обеспечения высокого уровня точности проводимых исследований обновляется материально-техническая база. Так, с начала текущего года для экоаналитических лабораторий АО "Транснефть - Приволга" приобретено семь единиц оборудования, в том числе устройства для сушки лабораторной посуды "Экрос-2000", термореактор лабораторный "Термион", газоанализатор многокомпонентный Полар, спектрофотометры и другое оборудование.

Персонал лабораторий обладает достаточным опытом работы, владеет знаниями нормативной документации по методам испытаний и обработки результатов, регулярно повышает уровень квалификации.

АО "Транснефть - Приволга" уделяет большое внимание безопасности окружающей среды, соблюдению требований природоохранного законодательства. Для этого активно реализуется ряд проектов по программе технического перевооружения, реконструкции и капитального ремонта производственных объектов. В текущем году планируется начать работы по строительству очистных сооружений хозяйственно-бытовых сточных вод на двух объектах Волгоградского РНУ.