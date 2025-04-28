АО "Транснефть - Приволга" — призер областного конкурса на лучшую организацию работы по охране труда в Самарской области

АО "Транснефть - Приволга" заняло второе место в XVII областном смотре-конкурсе на лучшую организацию работы по охране труда в Самарской области по итогам 2024 года.

Награждение состоялось в преддверии Всемирного дня охраны труда в Министерстве труда, занятости и миграционной политики Самарской области, которое выступило организатором. Цель — привлечение внимания общественности к решению вопросов охраны труда, изучения и распространения передового опыта работы в данной сфере.

Конкурс проводился по восьми номинациям. Участниками стали 175 организаций и муниципальных образований, которые достигли наилучших результатов в обеспечении безопасности и создании здоровых условий труда.

Акционерное общество "Транснефть - Приволга" отмечено наградой в номинации "Лучшая организация работы по охране труда среди организаций производственной сферы (с численностью работников более 500 человек)".

"В числе основных направлений работы предприятия в области охраны труда — контроль и улучшение состояния оборудования, обеспечение современными средствами защиты для безопасности и сохранения здоровья, проведение инструктажей и обучение персонала, проведение медицинских осмотров, контроль за соблюдением санитарных правил, а также профилактическая работа по предупреждению несчастных случаев", — отметил заместитель главного инженера — начальник Управления безопасности и производственного контроля Сергей Воробьев.

Смотр-конкурс на лучшую организацию работы по охране труда в Самарской области призван содействовать развитию и совершенствованию работы по охране труда, усилению внимания работодателей, органов местного самоуправления, органов надзора и контроля в сфере охраны труда, профессиональных союзов Самарской области к вопросам улучшения условий и охраны труда в организациях.