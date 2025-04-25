АО "Транснефть — Приволга" завершило подготовку объектов к прохождению периода весеннего паводка

АО "Транснефть — Приволга" подготовило производственные объекты к работе в период весеннего паводка. Мероприятия по обеспечению бесперебойной эксплуатации магистральных трубопроводов реализованы на территории шести регионов России, где предприятие осуществляет транспортировку нефти и нефтепродуктов.

Разработан и реализован комплекс мероприятий, направленный на предотвращение подтопления объектов, сооружений связи и опор линий электропередачи, а также размыва участков. Организовано воздушное патрулирование и наземное обследование более 5,4 тыс. км линейной части трубопроводов. Большое внимание уделено техническому состоянию подводных переходов магистральных нефтепроводов, контролю ситуации на переходах через автомобильные и железные дороги, проведены ревизия и ремонт предупреждающих знаков в этих местах.

Завершено сезонное техническое обслуживание около 1,1 тыс. единиц запорной арматуры, в том числе 264 задвижки на переходах через водные преграды. Проверено техническое состояние 118 систем линейной телемеханики на подводных переходах.

На нефтеперекачивающих станциях проведено техобслуживание запорной арматуры, выполнена проверка канализации и очистных сооружений. Специалисты провели подготовку резервуарных парков, предприняли меры по предотвращению затопления сооружений, герметизации заглубленных помещений и насосных. Проверена работоспособность дренажных устройств и средств водоотлива, подтверждена исправность стационарных и передвижных насосов, плавсредств, инструмента, спецтехники, машин и механизмов, сформирован аварийный резерв материалов.

Созданы оперативные группы для быстрого реагирования в случае нештатной ситуации. Непосредственно в период паводка в районе пересечения трубопроводов с водными преградами запланировано проведение работ по их очистке для предотвращения возможных заторов и искусственного поднятия уровня воды.

Об особой ответственности в паводковый период проинформированы землепользователи и организации, производящие работы в охранных зонах магистральных трубопроводов, выдано около 695 предупреждений.

Сводный комплекс мероприятий выполнен АО "Транснефть — Приволга" в полном объеме.

Плановое проведение сезонной подготовки оборудования к эксплуатации и техническому обслуживанию в весенне-летний период в соответствии с требованиями промышленной безопасности позволяет АО "Транснефть — Приволга" поддерживать высокий уровень надежности процесса транспортировки нефти и нефтепродуктов.