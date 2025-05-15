Работники АО "Транснефть - Приволга" приняли участие в патриотических акциях, посвященных Дню Победы

В преддверии майских праздников сотрудники АО "Транснефть - Приволга" приняли участие в патриотических акциях, поздравили ветеранов с 80-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне, открыли мемориальные доски погибшим участникам специальной военной операции (СВО), возложили цветы и венки к мемориалам и памятникам героям войны и СВО.

Торжественное мероприятие в честь Дня Победы состоялось в аппарате управления в г. Самаре. Музыкально-театрализованная постановка "Книга памяти" с участием работников и детей представила художественное переосмысление судеб ветеранов Великой Отечественной войны, работавших в разные годы на предприятии. В ходе торжественной части поздравил сотрудников и вручил благодарственные письма министр промышленности и торговли Самарской области Денис Гурков. Праздничные мероприятия в эти дни прошли во всех подразделениях от Бугуруслана до Волгограда.

В рамках акции "Подарок ветерану" сотрудники филиалов организовали поздравления ветеранов войны и тружеников тыла, бывших работников предприятия с Днем Победы, вручили цветы и подарки. Поздравления получили 15 ветеранов, проживающих в Оренбургской, Самарской, Саратовской и Волгоградской областях. Подарки были вручены и семьям сотрудников — участников СВО.

В праздничные дни представители аппарата управления и Самарского районного нефтепроводного управления приняли участие в митинге на площади Славы, где прошла церемония возложения цветов к Вечному огню и горельефу "Скорбящей Матери-Родине". Ранее специалисты предприятия приняли участие в митинге и возложении цветов к стеле "Город трудовой доблести" на Аллее трудовой славы в г. Самаре. Пять лет назад Самара указом Президента России стала носить звание Города трудовой доблести за огромный вклад жителей города в достижение Победы в Великой Отечественной войне, обеспечение бесперебойного производства военной и гражданской продукции.

В городе-герое Волгограде работники РНУ возложили цветы и венки к Вечному огню на Мамаевом Кургане и к памятнику Г. К. Жукову. Цветы также были возложены к обелискам и памятникам воинам Великой Отечественной войны в малых городах и селах, хуторах и районных центрах в Самарской, Саратовской, Волгоградской, Ростовской областях и Республике Татарстан, где расположены объекты предприятия.

Молодые специалисты во всех регионах присутствия предприятия организовали патриотическую акцию "Дорога к Победе". Актив молодежи проделал путь от Бугуруслана через Самару и Саратов в Волгоград, собирая истории жизни и подвигов своих прадедов, ветеранов предприятия, участников локальных войн и специальной военной операции. В каждом из городов молодые специалисты посетили места воинских захоронений, памятники боевой славы. Кульминацией акции стало мероприятие на Мамаевом Кургане в г. Волгограде, в рамках которого в зону СВО передан гуманитарный груз для военнослужащих, собранный на средства сотрудников всех подразделений. В составе гуманитарной помощи — квадроцикл и другое необходимое оборудование, медикаменты. Вместе с ценным грузом на Донбасс переданы открытки, письма для бойцов с рисунками детей работников предприятия. Для коллектива АО "Транснефть - Приволга" поддержка бойцов — это проявление солидарности, признательности и заботы о своих коллегах. С начала специальной военной операции на передовую отправились более 90 работников предприятия.

Сотрудники Саратовского РНУ вместе с членами своих семей организовали спортивно-патриотическое мероприятие и организовали веломотопробег с копией Знамени Победы, а также провели коллективную акцию по брендированию личных автомобилей символикой 80-летия Победы.

Реализация патриотических и волонтерских проектов предприятия, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, будет продолжена в течение года.