Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В среду, 13 августа, в ДТП на территории Большеглушицкого района пострадали два человека, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области