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Нефтедобыча и нефтепереработка ТЭК

АО "Транснефть - Приволга" завершило плановые ремонты на магистральных нефтепроводах и площадочных объектах в пяти регионах

САМАРА. 2 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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АО "Транснефть - Приволга" в мае провело комплекс плановых работ на магистральных нефтепроводах (МН) и площадочных объектах в Самарской, Саратовской, Волгоградской, Ростовской областях и Республике Татарстан, целью которых является обеспечение высокой надежности и безопасности инфраструктуры.

Фото: предоставлено АО "Транснефть – Приволга"

В соответствии с утвержденным графиком работы проводились во время остановки и снижения транспортировки нефти по семи магистральным нефтепроводам на период от 30 до 90 часов.

На МН Гурьев — Куйбышев после реконструкции подключен технологический участок протяженностью 4,3 км. Для замены использованы трубы диаметром 700 мм высокого класса прочности, способные выдерживать значительные температурные и механические нагрузки. Перед подключением участка проведены необходимые гидравлические испытания, в том числе на прочность и герметичность, подтвердившие отсутствие отклонений. Специалисты провели контроль качества изоляционного покрытия. Выполненные работы обеспечат безаварийную эксплуатацию и экологическую безопасность технологического оборудования объектов, а также позволят продлить эксплуатационный ресурс оборудования.

По результатам внутритрубной диагностики на МН Куйбышев — Тихорецк проведены мероприятия по устранению выявленных дефектов.

Плановые работы выполнены на площадочных объектах районных нефтепроводных управлений (РНУ) — заменены две и отремонтированы 14 единиц запорной арматуры. На линейной производственно-диспетчерской станции (ЛПДС) "Красный Яр" подключены откачивающие коллекторы построенных резервуаров аварийного сброса к технологическим трубопроводам. На блочной комплектно-насосной станции (БКНС) "Ерзовка" заменен обратный клапан и тройники коллектора магистрального насосного агрегата в насосной МН Нижневартовск — Курган — Куйбышев. Данные устройства служат для предотвращения обратного движения нефти в трубопроводе, позволяют увеличить продолжительность работы основного оборудования станции.

Работы по подключению участка и планово-предупредительные ремонты выполнены с учетом требований промышленной безопасности и охраны труда в рамках реализации комплексной программы технического перевооружения, реконструкции и капитального ремонта.

Безопасное проведение работ в круглосуточном режиме обеспечивалось силами бригад центральных ремонтных служб Бугурусланского, Самарского, Саратовского, Волгоградского РНУ. Всего было задействовано более 240 человек, использовалось 102 единицы спецтехники. Работы выполнены в соответствии с утвержденными планами в регламентные сроки.

В настоящее время транспортировка нефти возобновлена, трубопроводы работают в штатном режиме.

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Последние комментарии

John Nameless 12 декабря 2017 07:41 Транснефть отказала "СамараТранснефть-Терминалу" в подключении к системе магистральных трубопроводов

очень странно

Артем stroysamaru 29 апреля 2016 07:43 РИТЭК подвел итоги работы в 2015 году

нужно добавить, что 2,8 млн тонн нефти - это только то, что добывается в Самарской области, всего РИТЭК добывает около 10 млн тонн.

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Куда смотрит УФАС? Нефть дешевеет, а бензин только и делает, что дорожает. Президент давал явные указания разобраться с ценами на топливо, поначалу они конечно упали, но за последний месяц подросли на 1р.

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В самарской области столько НПЗ, что мы должны с такой ценой на нефть получать самый дешёвый бензин в России, а не в ПФО.

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и спарку надо работать эффективнее

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