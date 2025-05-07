Системы менеджмента АО "Транснефть - Приволга" соответствуют национальным стандартам в области охраны труда, экологии и энергосбережения

В АО "Транснефть - Приволга" завершился внешний инспекционный аудит на соответствие стандартам систем экологического и энергетического менеджмента, а также системы менеджмента охраны здоровья и безопасности труда. Проверка проводилась на объектах Бугурусланского районного нефтепроводного управления. Цель мероприятия — определить степень соответствия систем менеджмента требованиям национальных стандартов.

Аудитор органа по сертификации высоко оценил достигнутые показатели АО "Транснефть - Приволга". Все поставленные цели систем менеджмента в 2024 году достигнуты, деятельность предприятия в полной мере соответствует законодательным и нормативным требованиям. Также была отмечена вовлеченность персонала в успешную реализацию мероприятий по всем трем областям проверки.

Анализ системы менеджмента по охране труда подтвердил успешную реализацию в АО "Транснефть - Приволга" комплекса мероприятий, направленных на предупреждение производственного травматизма и повышение компетентности персонала. Созданы условия максимальной защищенности жизни и здоровья работников на рабочих местах благодаря эффективной реализации системы управления охраной труда (СУОТ). Проводится оценка рисков, реконструкция и модернизация производственных объектов, работники обеспечены спецодеждой и средствами индивидуальной защиты с повышенными защитными свойствами. На постоянной основе ведется обучение персонала безопасным методам выполнения работ, осуществляется производственный контроль соблюдения санитарных норм и правил, а также профилактическая работа по предупреждению несчастных случаев.

На предприятии успешно функционирует корпоративная Система развития Транснефть - ОПТИМУМ, система рейтинговой оценки (СРО), проводятся совещания "Честный диалог" и "День качества". Их целью является снижение рисков возникновения нарушений, а также вовлечения сотрудников в создание безопасных условий труда.

В системе экологического менеджмента аудитор отметил важное значение проводимых в области охраны окружающей среды мероприятий. К сильным сторонам системы экологического менеджмента относятся постоянный контроль состояния окружающей среды в районах расположения производственных объектов и проведение компенсационных мероприятий по искусственному воспроизводству биологических ресурсов.

Реализуется программа технического перевооружения, реконструкции и капитального ремонта, ведется закупка современного лабораторного оборудования. При проектировании учитываются лучшие имеющиеся инновационные технологии, современные материалы и энергоносители. Так, в период с 2017 по 2024 год в АО "Транснефть - Приволга" проведена масштабная реконструкция и строительство 11 очистных сооружений хозяйственно-бытовых и производственно-дождевых сточных вод. Качество очистки сточных вод соответствует требованиям, предъявляемым к воде рыбохозяйственных водоемов.

В рамках реализации программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности применяются оптимальные режимы перекачки, ведется модернизация электронасосных агрегатов. Существенный эффект достигнут за счет строительства и ремонта котельных, замены теплоносителей и теплосетей. При строительстве новых и реконструкции существующих зданий и сооружений используются современные теплоизоляционные материалы. Постоянная модернизация систем теплоснабжения на производственных объектах "Транснефть - Приволга" не только обеспечивает экономию энергоресурсов, но и вносит вклад в снижение экологической нагрузки.

По итогам проверки аудитор отметил постоянное улучшение по системам экологического и энергетического менеджмента, а также системе менеджмента охраны здоровья и безопасности труда. Предприятие подтвердило соответствие ранее пройденной сертификации соответствия систем менеджмента охраны здоровья и безопасности труда, экологического и энергетического менеджмента отечественным стандартам ГОСТ Р ИСО 45001:2020, ГОСТ Р ИСО 14001:2016 и ГОСТ Р ИСО 50001:2023 соответственно.