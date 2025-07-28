Роснедра расторгуют нефтяной участок в Алексеевском районе

Роснедра выставили на торги Курский участок недр под разведку и добычу углеводородов, расположенный в Алексеевском районе Самарской области. Его планируется предоставить в пользование на 25 лет.

Площадь участка недр составляет 16 тыс. га. Прогнозные ресурсы нефти: Dл – 0,219 млн т, D1 – 7,251 млн т, D1(D3dm) – 23,97 млн т; газа: D1 – 0,148 млрд куб. м. В его пределах по данным Государственного баланса запасов полезных ископаемых находятся краевые части разрабатываемого АО "Самаранефтегаз" Курско-Кулагинского нефтяного месторождения (нераспределенный фонд) с остаточными извлекаемыми запасами нефти по категориям: В1 – 384 тыс. т. и В2 – 132 тыс. т.

В документации к торгам отмечается, что участок расположен на землях лесного фонда, включающих ценные и особо защитные участки лесов.

Торги пройдут 11 сентября. Минимальный размер разового платежа за пользование недрами составляет 72,8 млн рублей.