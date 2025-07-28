Роснедра расторгуют нефтяной участок в Алексеевском районе

Роснедра выставили на торги Курский участок недр под разведку и добычу углеводородов, расположенный в Алексеевском районе Самарской области. Его планируется предоставить в пользование на 25 лет.
Площадь участка недр составляет 16 тыс. га. Прогнозные ресурсы нефти: Dл – 0,219 млн т, D1 – 7,251 млн т, D1(D3dm) – 23,97 млн т; газа: D1 – 0,148 млрд куб. м. В его пределах по данным Государственного баланса запасов полезных ископаемых находятся краевые части разрабатываемого АО "Самаранефтегаз" Курско-Кулагинского нефтяного месторождения (нераспределенный фонд) с остаточными извлекаемыми запасами нефти по категориям: В1 – 384 тыс. т. и В2 – 132 тыс. т.
В документации к торгам отмечается, что участок расположен на землях лесного фонда, включающих ценные и особо защитные участки лесов.
Торги пройдут 11 сентября. Минимальный размер разового платежа за пользование недрами составляет 72,8 млн рублей.
Последние комментарии
очень странно
нужно добавить, что 2,8 млн тонн нефти - это только то, что добывается в Самарской области, всего РИТЭК добывает около 10 млн тонн.
Куда смотрит УФАС? Нефть дешевеет, а бензин только и делает, что дорожает. Президент давал явные указания разобраться с ценами на топливо, поначалу они конечно упали, но за последний месяц подросли на 1р.
В самарской области столько НПЗ, что мы должны с такой ценой на нефть получать самый дешёвый бензин в России, а не в ПФО.
и спарку надо работать эффективнее