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Нефтедобыча и нефтепереработка ТЭК

Роснедра расторгуют нефтяной участок в Алексеевском районе

АЛЕКСЕЕВКА. 28 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Роснедра выставили на торги Курский участок недр под разведку и добычу углеводородов, расположенный в Алексеевском районе Самарской области. Его планируется предоставить в пользование на 25 лет.

Фото: https://etpgpb.ru

Площадь участка недр составляет 16 тыс. га. Прогнозные ресурсы нефти: Dл – 0,219 млн т, D1 – 7,251 млн т, D1(D3dm) – 23,97 млн т; газа: D1 – 0,148 млрд куб. м. В его пределах по данным Государственного баланса запасов полезных ископаемых находятся краевые части разрабатываемого АО "Самаранефтегаз" Курско-Кулагинского нефтяного месторождения (нераспределенный фонд) с остаточными извлекаемыми запасами нефти по категориям: В1 – 384 тыс. т. и В2 – 132 тыс. т. 

В документации к торгам отмечается, что участок расположен на землях лесного фонда, включающих ценные и особо защитные участки лесов.

Торги пройдут 11 сентября. Минимальный размер разового платежа за пользование недрами составляет 72,8 млн рублей. 

 

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Последние комментарии

John Nameless 12 декабря 2017 07:41 Транснефть отказала "СамараТранснефть-Терминалу" в подключении к системе магистральных трубопроводов

очень странно

Артем stroysamaru 29 апреля 2016 07:43 РИТЭК подвел итоги работы в 2015 году

нужно добавить, что 2,8 млн тонн нефти - это только то, что добывается в Самарской области, всего РИТЭК добывает около 10 млн тонн.

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Куда смотрит УФАС? Нефть дешевеет, а бензин только и делает, что дорожает. Президент давал явные указания разобраться с ценами на топливо, поначалу они конечно упали, но за последний месяц подросли на 1р.

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В самарской области столько НПЗ, что мы должны с такой ценой на нефть получать самый дешёвый бензин в России, а не в ПФО.

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и спарку надо работать эффективнее

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