В АО "Транснефть - Приволга" завершился второй этап соревнований на звание "Лучший расчет добровольной пожарной дружины"

Мероприятие прошло на стадионе "Нефтяник" в г. Новокуйбышевске Самарской области. В состязаниях приняли участие пять сборных команд, сформированных из наиболее подготовленных добровольных пожарных — победителей по итогам первого этапа конкурса на уровне структурных подразделений предприятия.

Программа соревнований добровольных пожарных дружин (ДПД) включала четыре этапа. Три из них предполагали выполнение практических заданий: преодоление 100-метровой полосы с препятствиями, пожарную эстафету, боевое развертывание от пожарного автомобиля. Четвертый этап включал в себя проверку уровня теоретических знаний участников: каждому из них требовалось ответить на 10 вопросов из выбранного билета.

Пожарно-прикладной спорт призван развивать силу, координацию, выносливость, быстроту реакции, а также умение выдерживать значительные физические нагрузки. Конкурс показал, что этими навыками члены добровольных пожарных дружин обладают в полной мере.

По итогам соревнований лучший результат показала команда добровольных пожарных Бугурусланское районного нефтепроводного управления. Второе место заняла команда Волгоградского РНУ, третье — Самарское РНУ. Помимо командных зачетов судейской комиссией были выбраны победители в индивидуальных зачетах.

В церемонии награждения приняли участие генеральный директор АО "Транснефть - Приволга" Дмитрий Бузлаев и заместитель начальника ГУ МЧС России по Самарской области Игорь Быков.

"Добровольные пожарные дружины обеспечивают не только безопасность нефтетранспортных объектов и соседних с ними поселений. Огнеборцы предприятия на постоянной основе сотрудничают с МЧС на всей территории работы компании. Совместными усилиями в пожароопасный период удается эффективно противодействовать возникновению и распространению природных пожаров", — отметил генеральный директор Дмитрий Бузлаев.

Соревнования боевых расчетов ДПД АО "Транснефть - Приволга" проводятся ежегодно с целью поддержания их готовности к тушению возможных пожаров, отработки слаженности и эффективности действий персонала, совершенствования навыков работы с пожарно-техническим вооружением, а также для популяризации пожарно-прикладного спорта среди молодежи.

Сильнейшие огнеборцы в составе сборной представят АО "Транснефть - Приволга" в третьем туре соревнований на уровне всех структурных подразделений ПАО "Транснефть". Финал состоится в конце июля этого года на базе АО "Транснефть - Север" в г. Сыктывкаре.