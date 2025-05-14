16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Подразделение управления по учёту движения нефти и нефтепродуктов АО "Транснефть - Приволга" отмечено корпоративной наградой Волонтеры АО "Транснефть - Приволга" приняли участие в эколого-патриотических акциях Системы менеджмента АО "Транснефть - Приволга" соответствуют национальным стандартам в области охраны труда, экологии и энергосбережения Специалисты АО "Транснефть - Приволга" выполнили плановые работы на производственных объектах в трех регионах Волонтеры Сызранского НПЗ провели урок Мужества для школьников

Нефтедобыча и нефтепереработка ТЭК

Подразделение управления по учёту движения нефти и нефтепродуктов АО "Транснефть - Приволга" отмечено корпоративной наградой

САМАРА. 14 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 67
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Группа мониторинга данных систем обнаружения утечек (СОУ) управления по учету движения нефти и нефтепродуктов АО "Транснефть - Приволга" признано лучшим среди профильных подразделений организаций системы "Транснефть" и отмечено корпоративной наградой — дипломом за высокие показатели в работе по итогам 2024 года. Итоги деятельности товарно-транспортных подразделений были рассмотрены на ежегодном совещании ПАО "Транснефть", которое прошло в г. Махачкале (Дагестан).

Фото: предоставлено АО "Транснефть – Приволга"

Группа мониторинга данных СОУ создана в АО "Транснефть - Приволга" в 2023 году в рамках пилотного проекта по усилению контроля движения нефти и нефтепродуктов. Она обеспечивает круглосуточный контроль движения нефти и нефтепродуктов в разрезе каждого участка в части поиска возможных мест несанкционированных отборов из линейной части, оперативно устанавливает наличие признаков несанкционированных врезок и подтверждает попытки хищение нефти и нефтепродуктов.

Специалисты подразделения совместно с другими отделами обеспечивают подготовку материалов для защиты интересов предприятия в рамках судебных процессов, связанных с несанкционированными врезками в нефтепровод.

Получение корпоративной награды подтверждает высокий профессиональный уровень работников подразделения.

Гид потребителя

Последние комментарии

John Nameless 12 декабря 2017 07:41 Транснефть отказала "СамараТранснефть-Терминалу" в подключении к системе магистральных трубопроводов

очень странно

Артем stroysamaru 29 апреля 2016 07:43 РИТЭК подвел итоги работы в 2015 году

нужно добавить, что 2,8 млн тонн нефти - это только то, что добывается в Самарской области, всего РИТЭК добывает около 10 млн тонн.

Андрей Иванов 03 августа 2015 11:33 В регионе вновь отмечен рост цен на бензин марок АИ-92 и АИ-95

Куда смотрит УФАС? Нефть дешевеет, а бензин только и делает, что дорожает. Президент давал явные указания разобраться с ценами на топливо, поначалу они конечно упали, но за последний месяц подросли на 1р.

Ян Ли 15 декабря 2014 19:44 В регионе средние цены на бензин марок АИ-95 и АИ-92 - одни из самых низких в ПФО

В самарской области столько НПЗ, что мы должны с такой ценой на нефть получать самый дешёвый бензин в России, а не в ПФО.

Олег З.............. 17 ноября 2014 12:14 У Отрадненского завода нефтяного машиностроения аннулирован сертификат доверия работодателю

и спарку надо работать эффективнее

Фото на сайте

Новые решения для будущего: как в Самаре прошла 6-я международная конференция института "Гипровостокнефть"

Новые решения для будущего: как в Самаре прошла 6-я международная конференция института "Гипровостокнефть"

Компания СИБИНТЕК берет на себя задачи по автоматизации предприятий нефтегазовой отрасли

Компания СИБИНТЕК берет на себя задачи по автоматизации предприятий нефтегазовой отрасли

На НК НПЗ определили лучших лаборантов химанализа

На НК НПЗ определили лучших лаборантов химанализа

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1