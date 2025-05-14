Подразделение управления по учёту движения нефти и нефтепродуктов АО "Транснефть - Приволга" отмечено корпоративной наградой

Группа мониторинга данных систем обнаружения утечек (СОУ) управления по учету движения нефти и нефтепродуктов АО "Транснефть - Приволга" признано лучшим среди профильных подразделений организаций системы "Транснефть" и отмечено корпоративной наградой — дипломом за высокие показатели в работе по итогам 2024 года. Итоги деятельности товарно-транспортных подразделений были рассмотрены на ежегодном совещании ПАО "Транснефть", которое прошло в г. Махачкале (Дагестан).
Группа мониторинга данных СОУ создана в АО "Транснефть - Приволга" в 2023 году в рамках пилотного проекта по усилению контроля движения нефти и нефтепродуктов. Она обеспечивает круглосуточный контроль движения нефти и нефтепродуктов в разрезе каждого участка в части поиска возможных мест несанкционированных отборов из линейной части, оперативно устанавливает наличие признаков несанкционированных врезок и подтверждает попытки хищение нефти и нефтепродуктов.
Специалисты подразделения совместно с другими отделами обеспечивают подготовку материалов для защиты интересов предприятия в рамках судебных процессов, связанных с несанкционированными врезками в нефтепровод.
Получение корпоративной награды подтверждает высокий профессиональный уровень работников подразделения.
Последние комментарии
очень странно
нужно добавить, что 2,8 млн тонн нефти - это только то, что добывается в Самарской области, всего РИТЭК добывает около 10 млн тонн.
Куда смотрит УФАС? Нефть дешевеет, а бензин только и делает, что дорожает. Президент давал явные указания разобраться с ценами на топливо, поначалу они конечно упали, но за последний месяц подросли на 1р.
В самарской области столько НПЗ, что мы должны с такой ценой на нефть получать самый дешёвый бензин в России, а не в ПФО.
и спарку надо работать эффективнее