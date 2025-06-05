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Нефтедобыча и нефтепереработка ТЭК

АО "Транснефть - Приволга" определило победителей конкурса "Лучший по профессии"

САМАРА. 5 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В АО "Транснефть - Приволга" завершился конкурс профессионального мастерства на звание "Лучший по профессии". В этом году мероприятие посвящено 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и Году Защитника Отечества.

Фото: предоставлено АО "Транснефть – Приволга"

"2025 год для всей страны — особенный. 80 лет со дня Великой Победы — это не просто дата, это напоминание о силе характера, верности долгу и любви к Родине, и повод ещё раз сказать спасибо тем, кто бережёт нашу страну, кто трудится на её благо каждый день. Именно такими качествами — ответственностью, мастерством и преданностью делу — обладают участники сегодняшнего конкурса. Перед нами — настоящие профессионалы, которые ежедневно подтверждают свой высокий уровень не словами, а делом", — отметил на церемонии открытия конкурса заместитель генерального директора по эксплуатации Александр Чудайкин.

В конкурсе приняли участие 63 работника районных нефтепроводных управлений (РНУ) и Центральной базы производственного обслуживания. Профессиональные соревнования состоялись среди представителей 15 рабочих специальностей, таких как оператор НППС, электрогазосварщик, слесарь по ремонту технологических установок, оператор товарный по нефти и нефтепродуктам и др. Впервые в конкурсе участвовали слесари по ремонту технологических установок резервуарного парка.

Ежегодный конкурс профессионального мастерства на звание "Лучший по профессии" традиционно проводится в два этапа. На первом — проходит отбор лучших в своей профессии работников на уровне филиалов предприятия. Второй этап включает в себя конкурсные испытания на уровне АО "Транснефть - Приволга". Конкурс состоит из практической и теоретической части. Большое внимание уделяется проверке знаний по охране труда, противопожарной безопасности и оказанию первой медицинской помощи.

Обладатели первых мест будут представлять АО "Транснефть - Приволга" в конкурсе профессионального мастерства на звание "Лучший по профессии" на финальном этапе — на уровне ПАО "Транснефть". В 2025 году он пройдет в г. Тюмени.

Конкурс профессионального мастерства на звание "Лучший по профессии" проводится в ПАО "Транснефть" с 2001 года. Цель — повышение престижа рабочих специальностей, обмен профессиональным опытом и усовершенствование практической подготовки персонала.

Гид потребителя

Последние комментарии

John Nameless 12 декабря 2017 07:41 Транснефть отказала "СамараТранснефть-Терминалу" в подключении к системе магистральных трубопроводов

очень странно

Артем stroysamaru 29 апреля 2016 07:43 РИТЭК подвел итоги работы в 2015 году

нужно добавить, что 2,8 млн тонн нефти - это только то, что добывается в Самарской области, всего РИТЭК добывает около 10 млн тонн.

Андрей Иванов 03 августа 2015 11:33 В регионе вновь отмечен рост цен на бензин марок АИ-92 и АИ-95

Куда смотрит УФАС? Нефть дешевеет, а бензин только и делает, что дорожает. Президент давал явные указания разобраться с ценами на топливо, поначалу они конечно упали, но за последний месяц подросли на 1р.

Ян Ли 15 декабря 2014 19:44 В регионе средние цены на бензин марок АИ-95 и АИ-92 - одни из самых низких в ПФО

В самарской области столько НПЗ, что мы должны с такой ценой на нефть получать самый дешёвый бензин в России, а не в ПФО.

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и спарку надо работать эффективнее

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