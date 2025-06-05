АО "Транснефть - Приволга" определило победителей конкурса "Лучший по профессии"

В АО "Транснефть - Приволга" завершился конкурс профессионального мастерства на звание "Лучший по профессии". В этом году мероприятие посвящено 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и Году Защитника Отечества.

"2025 год для всей страны — особенный. 80 лет со дня Великой Победы — это не просто дата, это напоминание о силе характера, верности долгу и любви к Родине, и повод ещё раз сказать спасибо тем, кто бережёт нашу страну, кто трудится на её благо каждый день. Именно такими качествами — ответственностью, мастерством и преданностью делу — обладают участники сегодняшнего конкурса. Перед нами — настоящие профессионалы, которые ежедневно подтверждают свой высокий уровень не словами, а делом", — отметил на церемонии открытия конкурса заместитель генерального директора по эксплуатации Александр Чудайкин.

В конкурсе приняли участие 63 работника районных нефтепроводных управлений (РНУ) и Центральной базы производственного обслуживания. Профессиональные соревнования состоялись среди представителей 15 рабочих специальностей, таких как оператор НППС, электрогазосварщик, слесарь по ремонту технологических установок, оператор товарный по нефти и нефтепродуктам и др. Впервые в конкурсе участвовали слесари по ремонту технологических установок резервуарного парка.

Ежегодный конкурс профессионального мастерства на звание "Лучший по профессии" традиционно проводится в два этапа. На первом — проходит отбор лучших в своей профессии работников на уровне филиалов предприятия. Второй этап включает в себя конкурсные испытания на уровне АО "Транснефть - Приволга". Конкурс состоит из практической и теоретической части. Большое внимание уделяется проверке знаний по охране труда, противопожарной безопасности и оказанию первой медицинской помощи.

Обладатели первых мест будут представлять АО "Транснефть - Приволга" в конкурсе профессионального мастерства на звание "Лучший по профессии" на финальном этапе — на уровне ПАО "Транснефть". В 2025 году он пройдет в г. Тюмени.