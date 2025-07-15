Центральная база производственного обслуживания АО "Транснефть - Приволга" выпустила в первом полугодии 2025 года более 17 тыс. единиц продукции

Центральная база производственного обслуживания (ЦБПО) АО "Транснефть - Приволга" подвела итоги производственной деятельности за шесть месяцев 2025 года. Всего выпущено 17 054 единиц специализированной продукции, которая была отгружена в дочерние общества ПАО "Транснефть" и в филиалы предприятия. Также отремонтировано 53 единицы оборудования. Планы за первое полугодие выполнены в полном объеме.

ЦБПО производит специализированную продукцию машиностроения — детали и высокотехнологичное оборудование, применяемое для ремонта, реконструкции и строительства нефтепроводов и нефтепродуктопроводов. Номенклатура включает более 300 позиций, в том числе машины для безогневой резки труб (МРТ) "Волжанка" пяти модификаций, приспособления для перекрытия патрубков типа "Пакер", фрезы к МРТ, ледорезные установки и др.

Предприятие внедряет новейшие технологии для производства оборудования, которое востребовано в организациях системы "Транснефть", на постоянной основе расширяет номенклатуру выпускаемой продукции, в том числе в рамках программ импортозамещения и энергоэффективности. До конца 2025 года планируется включить в номенклатуру приспособление для подачи, выпуска газовоздушной смеси DN 50 и DN 80, резино-технические изделия для торцевых уплотнений насосов. Вся продукция сертифицирована, запатентована и отвечает требованиям системы менеджмента качества ГОСТ Р ИСО 9001-2015.

В первом полугодии 2025 года успешно проведены испытания приспособлений для подачи и выпуска газовоздушной смеси, позволяющих безопасно производить работы по заполнению нефтепровода после завершения ремонтных работ. Кроме того, ведутся работы по разработке конструкции устройства для снятия изоляции с трубопровода, устройства для погрузки и разгрузки баллонов на автомобили передвижных ремонтных мастерских, а также труборезов ручных для вырезки вантузов.

На предприятии внедряются новые технологии, используется современное оборудование. В 2025 году на ЦБПО запустили в эксплуатацию новую установку гидроабразивной резки с числовым программным управлением (ЧПУ) — это современное оборудование, которое позволяет выполнить точную и качественную резку материалов различной толщины и жесткости. Гидроабразивная резка с ЧПУ является эффективным методом резки, который обеспечивает высокую точность резки, а также экологическую чистоту процесса. Она также сокращает затраты на материалы и электроэнергию.

В апреле 2025 года машина для безогневой резки труб "Волжанка-4", выпускаемая на ЦБПО, была представлена в экспозиции ПАО "Транснефть" на Международной промышленной выставке "ИННОПРОМ. Центральная Азия" в Ташкенте.

Коллектив ЦБПО вносит значимый вклад в реализацию политики импортозамещения и укрепления технологического суверенитета. Все производственные задачи, поставленные перед предприятием на первое полугодие, а также социальные обязательства выполнены в полном объеме.