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Нефтедобыча и нефтепереработка ТЭК

АО "Транснефть - Приволга" повысило надежность производственной инфраструктуры в четырех регионах

САМАРА. 8 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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АО "Транснефть - Приволга" выполнило плановые работы на магистральных нефтепроводах (МН) в Самарской, Саратовской и Волгоградской областях с целью обеспечения эксплуатационной надежности производственной инфраструктуры.

Фото: предоставлено АО "Транснефть – Приволга"

Комплекс мероприятий в рамках программы технического перевооружения, реконструкции и капитального ремонта проведен во время плановой остановки и сниженных режимах работы семи магистральных нефтепроводов.

На линейной части МН Кротовка — Куйбышев специалисты центральной ремонтной службы Бугурусланского районного нефтепроводного управления подключили два участка трубопровода. После проверки состояния изоляционного покрытия и гидравлических испытаний подключены реконструированные участки общей протяженностью 2,7 км. Использовались прямошовные стальные трубы диаметром 600 мм с повышенным классом прочности, способные выдержать большие нагрузки.

Специалисты подключили вновь построенные участки коллекторов резервуарных парков к технологическим трубопроводам нефтеперекачивающей станции (НПС) "Самара-2" и линейной производственно-диспетчерской станции (ЛПДС) "Кротовка". Кроме того, вырезаны дефектные участки на технологических трубопроводах НПС "Красноармейская — 2" и на одном из участков МН Бугуруслан — Сызрань. На линейной части МН Покровка — Кротовка и Кротовка — Куйбышев проведена вырезка пяти участков со сварными присоединениями, препятствующими безопасному пропуску инспекционных приборов, а также вырезан ненормативный вантуз на обводном нефтепроводе НПС "Зензеватка". На блочной комплектно-насосной станции "Ерзовка" отключен магистральный насос для последующей замены коллектора.

По результатам проведенной ранее технической диагностики выполнен большой объем работ по замене и ремонту задвижек. Был проведен средний ремонт 13 единиц запорной арматуры на ЛПДС "Кротовка" и головной перекачивающей станции "Тингута", заменена шиберная задвижка на камере приема средств очистки и диагностики линейной части МН Куйбышев — Тихорецк.

Проведенные мероприятия обеспечат безаварийную эксплуатацию и экологическую безопасность технологического оборудования объектов, а также позволят продлить эксплуатационный ресурс оборудования. В них были задействованы порядка 250 сотрудников, использовано более 120 единиц спецтехники.

В настоящее время магистральные нефтепроводы и площадочные объекты функционируют в штатном режиме, транспортировка осуществляется в полном объеме.

Гид потребителя

Последние комментарии

John Nameless 12 декабря 2017 07:41 Транснефть отказала "СамараТранснефть-Терминалу" в подключении к системе магистральных трубопроводов

очень странно

Артем stroysamaru 29 апреля 2016 07:43 РИТЭК подвел итоги работы в 2015 году

нужно добавить, что 2,8 млн тонн нефти - это только то, что добывается в Самарской области, всего РИТЭК добывает около 10 млн тонн.

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Куда смотрит УФАС? Нефть дешевеет, а бензин только и делает, что дорожает. Президент давал явные указания разобраться с ценами на топливо, поначалу они конечно упали, но за последний месяц подросли на 1р.

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В самарской области столько НПЗ, что мы должны с такой ценой на нефть получать самый дешёвый бензин в России, а не в ПФО.

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и спарку надо работать эффективнее

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