АО "Транснефть - Приволга" повысило надежность производственной инфраструктуры в четырех регионах

АО "Транснефть - Приволга" выполнило плановые работы на магистральных нефтепроводах (МН) в Самарской, Саратовской и Волгоградской областях с целью обеспечения эксплуатационной надежности производственной инфраструктуры.

Комплекс мероприятий в рамках программы технического перевооружения, реконструкции и капитального ремонта проведен во время плановой остановки и сниженных режимах работы семи магистральных нефтепроводов.

На линейной части МН Кротовка — Куйбышев специалисты центральной ремонтной службы Бугурусланского районного нефтепроводного управления подключили два участка трубопровода. После проверки состояния изоляционного покрытия и гидравлических испытаний подключены реконструированные участки общей протяженностью 2,7 км. Использовались прямошовные стальные трубы диаметром 600 мм с повышенным классом прочности, способные выдержать большие нагрузки.

Специалисты подключили вновь построенные участки коллекторов резервуарных парков к технологическим трубопроводам нефтеперекачивающей станции (НПС) "Самара-2" и линейной производственно-диспетчерской станции (ЛПДС) "Кротовка". Кроме того, вырезаны дефектные участки на технологических трубопроводах НПС "Красноармейская — 2" и на одном из участков МН Бугуруслан — Сызрань. На линейной части МН Покровка — Кротовка и Кротовка — Куйбышев проведена вырезка пяти участков со сварными присоединениями, препятствующими безопасному пропуску инспекционных приборов, а также вырезан ненормативный вантуз на обводном нефтепроводе НПС "Зензеватка". На блочной комплектно-насосной станции "Ерзовка" отключен магистральный насос для последующей замены коллектора.

По результатам проведенной ранее технической диагностики выполнен большой объем работ по замене и ремонту задвижек. Был проведен средний ремонт 13 единиц запорной арматуры на ЛПДС "Кротовка" и головной перекачивающей станции "Тингута", заменена шиберная задвижка на камере приема средств очистки и диагностики линейной части МН Куйбышев — Тихорецк.

Проведенные мероприятия обеспечат безаварийную эксплуатацию и экологическую безопасность технологического оборудования объектов, а также позволят продлить эксплуатационный ресурс оборудования. В них были задействованы порядка 250 сотрудников, использовано более 120 единиц спецтехники.

В настоящее время магистральные нефтепроводы и площадочные объекты функционируют в штатном режиме, транспортировка осуществляется в полном объеме.