Инновации молодых учёных "СамараНИПИнефти" получили высокую оценку экспертов

Представители "СамараНИПИнефти", одного из крупнейших проектных институтов компании "Роснефть", презентовали свои разработки на кустовом этапе ежегодной научно-практической конференции. Инновационные проекты самарских специалистов получили высокую оценку экспертного жюри — об этом свидетельствует 11 наград, полученных молодыми учёными.

Среди предложенных идей — оптимизация различных производственных процессов: от геологии и обустройства месторождений до применения искусственного интеллекта и нейросетей в нефтегазовой отрасли.

Так, разработка инженеров "СамараНИПИнефти" Владислава Корнеева и Ильи Копылова представляет собой программный комплекс с применением каскада из трёх нейронных сетей, который на основе исходных данных даёт рекомендации по оптимизации работы механического фонда скважины.

"Предложенная технология повышает эффективность эксплуатации нефтяных месторождений, и уже активно применяется на одном из месторождений "Роснефти", — отмечает один из авторов проекта Владислав Корнеев. — На данный момент подтверждена дополнительная добыча в объеме более четырёх тысяч тонн. Рассматривается вопрос о тиражировании разработки на другие месторождения компании".

Ещё один проект, который также уже приносит практическую пользу на производстве, представил Глеб Сазонтьев. Его научная работа заняла первое место в секции "Гидрогеология". Молодой специалист "СамараНИПИнефти" разработал автоматизированный модуль, который в кратчайшие сроки формирует отчет о корректности лабораторных исследований проб подземных вод, отбираемых со скважин. Полученные результаты в дальнейшем используются при подготовке проектно-технической документации. Разработка уже применяется при формировании отчетности по месторождениям Оренбургской области.

Внедрение модуля снизит трудозатраты специалистов, что приведет к ежегодной экономии порядка 2,7 млн руб.

"Научно-технические конференции "Роснефти" — это отличный инструмент для развития профессиональных компетенций молодых специалистов, повышения их мотивации и вовлечения в инновационную исследовательскую деятельность, — считает заместитель генерального директора "СамараНИПИнефти" по персоналу и социальным программам Людмила Валиулина. — По итогам кустового этапа научно-практической конференции одиннадцать молодых специалистов представят наш институт на межрегиональной конференции компании в Москве. Их победы и успехи в том числе заслуга научных руководителей и наставников, которые работают с молодежью в нашем институте: делятся своими опытом и знаниями, задают актуальные векторы исследовательской работы".

Проекты молодых специалистов имеют большое практическое значение для производственно-хозяйственной деятельности компании "Роснефть". По итогам научно-технических конференций определяются лучшие проекты, нацеленные на повышение эффективности бизнеса компании. В этом году 39 проектов-победителей конференции 2023 года внедрены на 34 предприятиях "Роснефти". Их суммарный экономический эффект составил 659 млн рублей. Мероприятия по внедрению еще 21 проекта запланированы на 2025–2028 годы.