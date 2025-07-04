Инновации молодых учёных "СамараНИПИнефти" получили высокую оценку экспертов

Представители "СамараНИПИнефти", одного из крупнейших проектных институтов компании "Роснефть", презентовали свои разработки на кустовом этапе ежегодной научно-практической конференции. Инновационные проекты самарских специалистов получили высокую оценку экспертного жюри — об этом свидетельствует 11 наград, полученных молодыми учёными.
Среди предложенных идей — оптимизация различных производственных процессов: от геологии и обустройства месторождений до применения искусственного интеллекта и нейросетей в нефтегазовой отрасли.
Так, разработка инженеров "СамараНИПИнефти" Владислава Корнеева и Ильи Копылова представляет собой программный комплекс с применением каскада из трёх нейронных сетей, который на основе исходных данных даёт рекомендации по оптимизации работы механического фонда скважины.
"Предложенная технология повышает эффективность эксплуатации нефтяных месторождений, и уже активно применяется на одном из месторождений "Роснефти", — отмечает один из авторов проекта Владислав Корнеев. — На данный момент подтверждена дополнительная добыча в объеме более четырёх тысяч тонн. Рассматривается вопрос о тиражировании разработки на другие месторождения компании".
Ещё один проект, который также уже приносит практическую пользу на производстве, представил Глеб Сазонтьев. Его научная работа заняла первое место в секции "Гидрогеология". Молодой специалист "СамараНИПИнефти" разработал автоматизированный модуль, который в кратчайшие сроки формирует отчет о корректности лабораторных исследований проб подземных вод, отбираемых со скважин. Полученные результаты в дальнейшем используются при подготовке проектно-технической документации. Разработка уже применяется при формировании отчетности по месторождениям Оренбургской области.
Внедрение модуля снизит трудозатраты специалистов, что приведет к ежегодной экономии порядка 2,7 млн руб.
"Научно-технические конференции "Роснефти" — это отличный инструмент для развития профессиональных компетенций молодых специалистов, повышения их мотивации и вовлечения в инновационную исследовательскую деятельность, — считает заместитель генерального директора "СамараНИПИнефти" по персоналу и социальным программам Людмила Валиулина. — По итогам кустового этапа научно-практической конференции одиннадцать молодых специалистов представят наш институт на межрегиональной конференции компании в Москве. Их победы и успехи в том числе заслуга научных руководителей и наставников, которые работают с молодежью в нашем институте: делятся своими опытом и знаниями, задают актуальные векторы исследовательской работы".
Проекты молодых специалистов имеют большое практическое значение для производственно-хозяйственной деятельности компании "Роснефть". По итогам научно-технических конференций определяются лучшие проекты, нацеленные на повышение эффективности бизнеса компании. В этом году 39 проектов-победителей конференции 2023 года внедрены на 34 предприятиях "Роснефти". Их суммарный экономический эффект составил 659 млн рублей. Мероприятия по внедрению еще 21 проекта запланированы на 2025–2028 годы.
Последние комментарии
очень странно
нужно добавить, что 2,8 млн тонн нефти - это только то, что добывается в Самарской области, всего РИТЭК добывает около 10 млн тонн.
Куда смотрит УФАС? Нефть дешевеет, а бензин только и делает, что дорожает. Президент давал явные указания разобраться с ценами на топливо, поначалу они конечно упали, но за последний месяц подросли на 1р.
В самарской области столько НПЗ, что мы должны с такой ценой на нефть получать самый дешёвый бензин в России, а не в ПФО.
и спарку надо работать эффективнее