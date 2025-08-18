Десять российских студентов получат по 120 тысяч бонусов Спасибо

На сегодняшний день образовательным кредитом с господдержкой воспользовались более 250 тыс. человек. Спрос на них стабильно растёт — в среднем на 40% в год, показывают данные Сбера. С начала года банк уже выдал 42 тыс. таких кредитов на общую сумму 7,4 млрд рублей, и пик выдач ещё впереди.
Каждый, кто оформит образовательный кредит до 10 сентября 2025, автоматически станет участником акции от Сбера. Теперь подать заявку стало ещё проще — это можно сделать в приложении СберБанк Онлайн на Андроид-смартфонах, не потребуется даже идти в офис.
Из всех участников акции случайным образом выберут 10 человек, они будут получать стипендию — по 10 тыс. бонусов Спасибо каждый месяц вплоть до 30 сентября 2026 года. Всего два условия для победителей — вовремя вносить платежи и не погашать кредит досрочно.
Сергей Широков, директор департамента "Занять и сберегать" Сбербанка рассказал:
"Образовательный кредит прост и понятен. С ним можно осуществить большую мечту — учиться там, где хочется, а не выбирать то, что подешевле. В прошлом году мы выдали 98 тысяч образовательных кредитов с господдержкой и в этом ожидаем прирост на 30–40%. Всего на сегодняшний день образовательным кредитом с господдержкой уже воспользовались более 250 тыс. человек — большинство из них ещё учится. Акцию с бонусами Спасибо мы проводим второй год подряд — участвуют все, кто оформит кредит, ничего дополнительно делать не нужно. Подарочные бонусы можно тратить на повседневные покупки либо копить, чтобы приобрести что-то крупное".
Последние комментарии
Радует, что Сбер не просто констатирует угрозы, а показывает конкретную работу с AI в антифроде
Сбер молодцы, не всем нужна кастомная карта, но кому-то приятно держать в руках не безликий пластик, а что-то своё
Это не только повышает скорость обслуживания, но и делает его удобным и современным. Оплата по улыбке ускоряет процесс, позволяя клиентам без лишних действий завершить покупку.
Такие схемы опасны, так как жертвы находятся под сильным психологическим давлением и перестают доверять своим близким. Это напоминает нам о важности быть бдительными и не бояться делиться с близкими подозрительными ситуациями.
Снижение цен на новостройки делает их более привлекательными, особенно с учетом цифровизации сделок и программы семейной ипотеки. Надеюсь, что такие меры действительно сделают жилье более доступным для широкого круга граждан.