На "иВолге" прошел премьерный показ профориентационного фильма для молодежи

Специалист Научно-исследовательского центра "Газпромнефть - Битумные материалы" стал героем короткометражного фильма о профессиях в дорожной и нефтеперерабатывающей отраслях. Проект тележурналиста Антона Войцеховского посвящен карьерному пути Николая Боровика, эксперта по дорожным покрытиям. Премьера профориентационного фильма состоялась на ежегодном Молодежном форуме "иВолга" в Самарской области.
Герой киноленты курирует одно из направлений НИЦ "Газпромнефть - Битумные материалы" - разрабатывает рецептуры асфальтобетонных смесей под различные условия эксплуатации. Также Николай Боровик занимается тестированием дорожно-строительных материалов, в частности, битума и продукции на его основе. Технологии "Газпромнефть - Битумные материалы" применяются в дорожном, аэродромном, промышленном и гражданском строительстве, а также при возведении тоннелей, метрополитена, мостовых сооружений. Каждая третья дорога в стране построена с битумом "Газпром нефти".
Евгения Вышеславова, заместитель генерального директора "Газпромнефть - Битумные материалы" по работе с персоналом и организационному развитию:
"Быть нашим сотрудником - значит, каждый день своим трудом вносить вклад в улучшение качества жизни людей, создавать материалы для безопасных и качественных дорог, жилых и промышленных объектов, преобразовывать города и способствовать развитию целых регионов. Герой фильма собственным примером доказывает, что работа в отрасли может быть технологичной и вдохновляющей. Осознание важности своей деятельности для глобальных целей - серьезная мотивация. Для нас ценно, что мы смогли показать эту составляющую работы в творческом формате и на таком масштабном мероприятии, где собрались молодые люди, искренне заинтересованные вопросами развития индустрии и стратегического развития страны. Предприятия "Газпром нефти" предоставляют им большие возможности для профессиональной реализации и раскрытия потенциала начинающих специалистов в самых разных направлениях".
Антон Войцеховский, тележурналист:
"Объекты, окружающие нас в современном мире, не возникают спонтанно. Продукты питания, представленные в розничной торговле, энергоснабжение и дорожно-транспортная сеть - все это является результатом целенаправленной деятельности специалистов различных профилей. Эти люди, обладающие уникальными знаниями и навыками, зачастую остаются в тени, несмотря на весомый вклад в развитие и поддержание высокого уровня жизни. Одной из своих задач я считаю освещение деятельности тех, благодаря кому у нас есть возможность наслаждаться комфортной и продолжительной жизнью".
Серия профориентационных видеофильмов - часть комплексной работы, которую проводит компания "Газпром нефть" для развития кадрового потенциала энергетической отрасли. Автор фильма Антон Войцеховский, лауреат многочисленных российских и международных кинофестивалей, погружает зрителя в атмосферу современной дорожной лаборатории и позволяет вместе с главным героем проследить за ходом нескольких испытаний.
Последние комментарии
Прекрасный почин. Детей в работу, а родителей за ворота... Браво.
Многоуважаемые коллеги! Полагаю, что пресс-релиз составлен не совсем корректно. Из-за неполноты информации у читателя может создаться ошибочное впечатление, что грантовая поддержка 5-ти проектам на сумму 1 млн рублей тоже оказана Сбербанком. Однако гранты предоставляются Фондом развития гражданского общества (г. Нижний Новгород). Поволжским же банком Сбербанка России была оказана помощь смене "Ты—предприниматель" в существенно меньшем объеме, а также предоставлены призы для I фестиваля молодежных театров ПФО на "iВолге" и смены "Спортивная молодежь...", за что мы весьма признательны коллективу Сбербанка России—партнера форума.
Так их надо было с медиками объединять.
а как работает это тайм-кафе? и какова стоимость времени там? ведь в тайм кафе, вроде как, за время платят. и что там интересного не в день открытия? просто своеобразная ярмарка вакансий меня не очень интересует. или смысл как раз и есть в том, чтобы платить деньги, чтобы какое-то время неформально пообщаться с бизнес-экспертами? ну и по описанию место больше похоже на коворкинг чтоли. и да, в Самаре уже тьма тайм-кафе, так что оно явно не первое.
НЕ СТЫДНО! МОСТ КАК НЕДЕЛЮ НАЗАД ПРОШЁЛ. А ИНФА ВСЁ ВИСИТ. НЕПРИЯТНО ЧИТАТЬ О ТОМ, ЧТО УЖЕ ПРОШЛО.